Tilsa Lozano y Ric La Torre fueron protagonistas de un tenso momento en el programa “La Noche Habla”. Esto ocurrió cuando el tiktoker saludó a Milett Figueroa por su cumpleaños y la presentó como una estrella argentina.

Tras consultarle a la exmodelo si quería mandarle saludos, ella dijo que Milett no es una estrella: “ Ella es la mujer de un señor de 65 años ”.

Sin embargo, el también influencer no se quedó callado y aseguró que la exvengadora estaba con la cabeza en otro lado.

“ Por qué este tufillo con Milett (...) Parece que está con la cabeza en otro lado, me enterado por ahí que va firmar su divorcio mañana (el 11 de junio) quiere cambiarnos el tema ”, manifestó.

Con un evidente incomodida por haber revelado detalles de su divorcio con Jackson Mora, Tilsa Lozano respondió: “ Realmente, qué desubicado tu comentario, aquí tú no hablas de tus cosas privadas y salen a ventilarlas, me parece un golpe bajo ”.

Posteriormente, la conductora de televisión le dijo a Ric La Torre que agradezca que ella tiene códigos y no comparte lo que se escucha tras vestidores, no obstante, el tiktoker no se quedó callado y le dijo que ella es un personaje público.