Tilsa Lozano se mostró afectada luego del informe del programa de Magaly Medina, el cual difundió unas imágenes de Jackson Mora junto a la periodista española Laura Fernández, cuando aún estaban casados.

La exmodelo se quebró al iniciar la emisión de “La Noche Habla”, sus compañeros respetaron el silencio hasta que después de unos segundos, Lozano dijo: “El show tiene que continuar”.

Después se pronunció tras el informe del exluchador: “ Yo no necesito, no quiero y no me provoca [hablar mal de él] porque yo no soy así. (...) Simplemente, lo que yo estoy haciendo es contar la verdad. Y la verdad se contradice al floro del señor. Punto ”.

La conductora de televisión contó que durante su matrimonio tuvo sospechas de la cercanía entre Mora y Fernández. Incluso contó que lo confrontó pero él negó todo: “ ¿Y yo qué le digo? Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí a mí se me disparó una alarma. ¿Y qué pasó? Cinco meses más tarde me doy cuenta que yo tenía razón ”.

“ A mí lo que me duele es la mentira. Lo que me duele es que tú, hasta ayer en la noche, me estés mandando mensajes de ‘te amo, te quiero, te quiero recuperar’. Todo es mentira, cuando no es mentira y todos los días sigue saliendo una cosa diferente ”, agregó.

Posteriormente, sus compañeros le preguntaron si considera que Jackson Mora le fue infiel, Lozano contestó: “ Si me preguntas hoy, creo que sí ”.