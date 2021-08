Tilsa Lozano se hizo presente en ¨La Hora Loca¨ de Radiomar junto a Tomate Barraza donde no se quedó callada al ser consultada por las ácidas críticas de Magaly Medina, así los fuertes comentarios hacia Gisela.

La exvengadora afirma que la conductora de TV es una envidiosa y que se hizo famosa en el espectáculo por criticar a la ¨señito¨ pues a su parecer ¨siempre fue su negocio¨

¨Magaly se hizo famosa hablando de Gisela y lo ha hecho toda la vida porque le funciona. Si ella (Magaly) no habla mal de una persona es porque no le vende, no le funciona¨, comentó la también modelo.

Por otro lado, Tilsa no se hizo problemas al reconocer que compra en tiendas por descuentos en Miami y resaltó que siempre se lo ha recomendando a sus seguidores. ¨Si quieren conseguir cositas baratas en Miami sigan mis redes sociales. Siempre les he dicho a mis seguidores donde hay los verdaderos descuentos así que no tiene nada de malo¨.

Finalmente espera que Alison Pastor regrese a ¨Reinas del Show¨ y considera al programa como su casa. ¨Es una chica joven y pienso que es parte de la televisión uno va aprendiendo en el camino y creo que por ahí pasa el tema¨, finalizó.

