Tilsa Lozano lloró al recordar su paso por ‘El valor de la verdad’, donde contó detalles íntimos de su relación con el ‘Loco’ Vargas, luego de 10 años desde que se sentó en el sillón roja para revelar todo lo que vivió con el deportista.

“ Sí fue una cruz, pero no la cargué sola. En todas las situaciones de mi vida, siempre he estado acompañada. (Llora) Perdón, soy una llorona. Tengo muy buenos amigos y una familia que siempre han estado, me corrigen y están para mí ”, expresó la exmodelo.

La influencer comentó que luego de contar sobre su relación con Vargas, hasta el día de hoy sigue siendo blanco de críticas.

“ Fue una cruz y seguramente sigue siendo una cruz, pero creo que es más que nada laboral a nivel de marcas de ‘no vamos a contratar a ella porque se sentó en ‘EVDLV’. Como es un país machista, las marcas dicen ‘no, eres muy polémica’ ”, manifestó.

Asimismo, mencionó que se guardó gran parte de la historia, pero añadió que no volverá a tocar dicho tema.

Tilsa Lozano habla detalles de su pasado durante entrevista

