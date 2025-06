Tilsa Lozano contó que Jackson Mora habló mal de Shirley Arica, con quien tuvo un acercamiento tras firmar su divorcio con la conductora de televisión.

“ Sí, sé que se conocían, pero en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca. Yo no me voy a meter, son problemas de ellos (¿Son cosas tan fuertes que no puedes decirlas?) No lo puedo mencionar en TV “, manifestó.

A pesar de que Tilsa no quiso revelar lo que decía Jackson Mora, el tiktoker Ric La Torre le pidió que desmienta si el boxeador hablaba mal de la modelo.

“ No te puedo desmentir, pero no voy a decir nada más ”, añadió.

Posteriormente, el programa “La Noche Habla” se comunicó con Shirley Arica para preguntarle sobre el acercamiento que tuvo con Jackson Mora, pues ambos empezaron a seguirse en redes sociales.

“ Porque me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo ”, señaló. Luego agregó: “ Lo conozco antes de que esté con Tilsa ”.