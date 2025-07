Tilsa Lozano opinó sobre el caso de Korina Rivadeneira, quien sufrió un tocamiento indebido durante una función de circo.

La conductora de televisión considera que es “muy exagerado”, pues cree que hay varias situaciones más importantes respecto a denuncias de violencia de otras mujeres en el país.

“ A mí eso me parece una exageración y creo que una vez más están haciendo una mini cortina de humo porque ¿cuántas mujeres han sido violadas y masacradas? Yo solo lo hubiera botado a él. (...) Hacen un teatro. ¿Por qué lo sacan enmarrocado al bailarín? Hay tanto golpeador y violador suelto. Me parece que están aprovechando porque ha pasado esto con una persona pública ”, expresó la exmodelo.

Por su lado, Mariella Zanetti fue invitada al programa “Esta Noche” e indicó que no se deben minimizar este tipo de actos.

Sin embargo, está de acuerdo con Tilsa con que los casos de violencia deben ser atendidos pero eso no quita importancia con lo que ocurrió con Korina.

“ A mí no me parece una exageración. A mí me parece que es un acto justo, que tiene que quedar en precedente. Pero sí me parece que debería ser igual para todos. No estoy de acuerdo contigo, Tilsa ”, sostuvo la exvedette.