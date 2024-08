Tokio Hotel, la icónica banda alemana que llega el 08 de diciembre a nuestro país para presentarse en el Parque de la Exposición, se encuentra a puertas de anunciar el sold out. Nardos Producciones, la productora que hace posible su llegada a nuestro país, confirmó que cuentan con 50 tickets en la zona vip para lograr el objetivo.

Esta noticia se da a pocos meses para su única presentación en nuestra capital, en el marco de su llegada con su tour “Beyond the World 2024″, que lo lleva a varios países del planeta.

“Los integrantes de Tokio Hotel saben del gran fanatismo que existe en Perú y están muy felices con su llegada a nuestro país. Tienen una gran sorpresa para los fans”, señaló Luciana Chávez, vocera de Nardos Producciones.

Un juego de luces nunca antes visto, así como un show de pantallas y otras sorpresas, son algunas de las novedades que trae Tokio Hotel a la capital. “Sorprendidos por la acogida, se está coordinando para que el grupo llegue unos días antes al país, pues desean compartir con los fans. Nada se descarta”, acotó.

REGRESA LA BANDA COMPLETA

Cabe señalar que Tokio Hotel llega con sus integrantes originales. Bill Kaulitz ( voz), Tom Kaulitz ( guitarra, teclados), Geor Listing ( bajo, teclados) y Gustav Schafer ( beteria), para vivir una experiencia inolvidable para los amantes de la música alternativa.

Aún quedan 50 entradas para confirmar el sold out en nuestro país. No te pierdas de está gran aventura con Tokio Hotel y su gira “Beyond the World 2024″, el próximo 08 de diciembre en el Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en Joinnus.com.