Giancarlo Pérez, reportero de Magaly Medina, narró el incidente que protagonizó con Tomás Angulo en un bar de Barranco. El hecho sucedió años atrás, cuando Pérez era mesero del local.

De acuerdo con su relato, el Dr. Angulo llegó al lugar acompañado de su esposa y tras pedir varios tragos, dejó los vasos sobre la mesa.

Posteriormente, Giancarlo contó que su jefe le pidió recoger los vasos, pero Tomás Angulo se negó y le gritó.

“ Tomando, tomando en todo el show había como 10 vasos del doctor Angulo de ron y su chilcano, estaba embalado el doctor Angulo y mi jefe me dice ‘saca los vasos porque la gente no puede tomar’ (...) Yo voy y le digo ‘señor Angulo voy a retirar los vasos’ y me dijo ‘no, no, no’ y me gritó ”, aseguró.

Magaly Medina a Dr. Angulo en tensa discusión: “Por hombres como tú, los golpeadores están fuera de las cárceles”

El Dr. Tomás Angulo comenzó su intervención señalando que, en el caso de Pamela López y Christian Cueva, no consideraba que la mujer fuera una víctima total. Durante los primeros minutos de la entrevista, fue interrumpido repetidamente por Medina, quien rápidamente lo contradijo.

La situación se intensificó cuando el terapeuta afirmó que Pamela López no era tan sumisa, ya que si lo fuera, no habría tenido la valentía de grabar las acciones de Christian Cueva. Este comentario provocó la inmediata reacción de Magaly Medina, quien cuestionó la perspectiva del especialista, acusándolo de machista.

“No pareces psicólogo. Pareces un macho defensor de jugadores de fútbol”, le espetó la periodista, quien luego defendió a Pamela López por denunciar a su pareja después de muchos años.

La respuesta de Tomás Angulo a las acusaciones de machismo

Tras la acusación de Medina, el Dr. Tomás Angulo negó ser machista y pidió que se respetara su argumento, basado en sus observaciones y experiencia profesional.

“No es tan víctima, y aquí esto es una relación tóxica donde ambos son maltratadores y donde ambos se pegan”, sostuvo el psicólogo, provocando la sorpresa de la conductora, quien sugirió que Angulo justificaba los golpes recibidos por Pamela López.

Angulo se defendió diciendo que su opinión se basa en su formación y experiencia como psicólogo. “Es mi opinión científica. Yo fui el que fue a la universidad, a mí me dieron el diploma, a ti no. Respeta ese rango”, declaró.

Magaly Medina, sin embargo, no aceptó los argumentos del invitado y concluyó el programa expresando su decepción: “Por hombres como tú, los golpeadores están fuera de las cárceles (...) Me has decepcionado una vez más”.

