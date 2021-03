Tony Cam, reconocido por ser el imitador de “Sandro” en el programa “Yo Soy”, anunció en redes sociales que su abuelita falleció. En una emotiva publicación en Facebook, el artista señaló que doña Orieta falleció el pasado martes 2 de marzo.

“¡Así los veo! Mi abuela y mi padre se reunieron ayer. Ahora tengo otro angelito más cuidándome: Mi Mamayeta, mi amiguita eterna”, se lee en la primera parte del mensaje.

En la tierna imagen se ve a su abuela y a su padre, el músico Manuel ‘El Chino’ Cam, bailando juntos. “Gracias por sus mensajes de consuelo, mis amigos cercanos, saben lo que ella significó para mí”, señaló Tony Cam a sus seguidores.

Cabe señalar que el pasado martes Cam llamó la atención a todos por su interpretación de “Pobre mi madre querida”, tema con el que terminó llorando. En dicho momento, el músico no dio a conocer los problemas familiares que enfrentaba.

Ante su interpretación, Mauri Stern se conmovió hasta las lágrimas y recordó a su madre. “Yo tengo mi mamá Licha. A mí de niño me decía ‘Lichito’, imagínense lo que me parezco a ella. Uf, lo que he llorado estos días”, comentó.

