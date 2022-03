La modelo Tracy Freundt, quien fue parte del elenco de ‘Esto es Habacilar’ respondió por qué el programa llegó a su fin tan rápido. En una entrevista para el canal de Carlos Orozco dio detalles del reality que quiso ser una readaptación del recordado ‘Habacilar’.

“Yo creo que la gente esperaban el ‘Habacilar’ de hace ‘cuchumil’ años, pero todo eso lo han plasmado en los comentarios... La energía del programa ya no estaba envuelto en buenos comentarios y había que darle un corte a eso”, dijo Tracy Freundt.





Tracy Freundt contó que el rating no era el mismo que podría dar el reality ‘Esto Es Guerra’, por lo que el canal decidió volver a apostar por ello.

“Además, me imagino que el canal exigía más rating y creían que en perspectiva no iba a seguir subiendo aunque no estaba mal, terminamos con 13. Quizás la proyección era otra y apostaron por ‘Esto es Guerra’, como siempre, en el sentido porque eso les da mayor seguridad y, al final, es lo que el público quiere”, contó.

Thalía Estabridis y Tracy Freundt se despiden de “Esto es Habacilar”

Estabridis y Freundt, modelos pioneras del recordado programa “Habacilar”, aprovecharon las cámaras de América TV para despedirse de ‘Los académicos’.

“Para mí ha sido hermoso reencontrarme con el público y con la producción. Los llevo en mi corazón y los voy a querer siempre. Siempre hay que afrontar con alegría las cosas”, dijo Thalía Estabridis.

“Ha sido muy emocionante reencontrarme con gente de montaje, camarógrafos, sonidistas que me remontan aquellos años atrás ha sido muy emocionante volver a leer los mensajes de los académicos. Ha sido una exposición de mucho amor que la valoro muchísimo”, añadió Tracy Freundt.

