Tula Rodríguez estuvo en Estas en Todas, para contar detalles de su carrera a lo largo de los años y, además, detalló pasajes de su vida junto a su fallecido esposo Javier Carmona.

En una secuencia de la entrevista, en la que Tula tenia que responder preguntas de su vida privada, la conductora de TV reveló que sufrió de acoso sexual en redes sociales.

“La vez pasada en el Instagram me escriben, me dicen: ‘Tula soy tu hincha, te amo, que no sé qué’, pero como respetuoso y yo ‘qué lindo. Entonces me dice: ‘Esto es para ti con todo mi amor’. Yo veo la foto y hago clic y... Un poquito de pudor soy una señora casada” , contó Tula.

Cabe mencionar que Tula comentó que a diario recibe todo tipo de mensajes en sus diversas redes sociales, pero la mayoría son de sus fans deseándole lo mejor.

Tula Rodríguez denunció acoso sexual en redes sociales América TV