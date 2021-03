Tula Rodríguez salió al frente para desmentir una noticia falsa sobre su muerte, esto luego de que una imagen se volviera viral en redes sociales. La conductora de TV mostró su indignación contra quienes crearon la imagen con malas intenciones.

Fue Ricardo Rondón de ‘En boca de todos’ quien mostró la imagen, donde se asegura que la actriz falleció debido al coronavirus (COVID-19).

“Es una falta de respeto ante un momento duro y difícil, sobre todo porque hay gente que lo padece y sí fallece”, afirmó Rondó antes de anunciar que Tula Rodríguez estaba en una videollamada.

Tula Rodríguez indignada por noticia falsa sobre su muerte en redes sociales

En la entrevista, la conductora afirmó que este tipo de noticias afectan a sus familiares. “Hay cosas que yo no puedo manejar. Hay mucha gente que le gusta ocupar su tiempo en dañar. Es obvio que es una noticia falsa porque estoy más viva que nunca, pero que puede generar zozobra a la familia y, en una situación como esta, los primeros que se afectan son ellos”, señaló.

Tula Rodríguez destacó la importancia de cuidar la salud emocional cuando padeces coronavirus. “La parte emocional entra a tallar de una manera impresionante. No puede ser que en una situación que hoy me toca vivir, se pueda sacar lo peor del ser humano. No entiendo cuál es el fin”, sentenció.

Finalmente, mencionó que ella y su hija Valentina están estables y en poco tiempo sabrán si ya vencieron el virus.

