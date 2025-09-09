Tres grandes orquestas de todos los tiempos se unirán en Piura para ofrecer un espectáculo inolvidable en una noche que quedará para el recuerdo, además de ser una noche mágica, llena de amor y emociones, con la mejor música que marcó una época espectacular.

Las agrupaciones Los Doltons (Perú), Los Iracundos (Uruguay) y Los Ángeles Negros (Chile) se juntan por primera vez para llevar un espectáculo en el teatro de la Universidad Nacional de Piura, el jueves 27 de noviembre a partir de las 7:30 p.m.

LOS TRES GRANDES

Los pobladores gozarán de la presencia de la agrupación “Los Doltons del Perú”, la agrupación más querida de todos los tiempos, formada en 1965, que tuvo una presencia musical importante durante la época que se conoce como la nueva ola.

Estará presente con sus éxitos de siempre: “El último beso”, “Tema el amor”, “La ventana”, “Visión de otoño”, “Hombre solitario” y muchos más. Y como primicia, interpretarán dos temas de su nueva producción musical, a lanzarlo próximamente.

Por otro lado, el grupo chileno de Germaín de la Fuente con su grupo “Los Ángeles Negros”, se hará presente con sus canciones románticas “Y volveré”, “Como quisiera decirte”, “Amor por ti”, “Murió la flor”, “Debut y despedida”, y muchos más, que hará vivir a las parejas, que bailaron estos temas de romanticismo.

Y por si fuera poco, estarán “Los “Iracundos”, que regresan de su gira triunfal por toda Sudamérica y Norte América para interpretar temas como “Puerto Mont”, “Te lo pido de Rodillas”, “Mamarracho”, “Y te has quedado sola”, “Va cayendo una lágrima”, entre otras.

LAS ENTRADAS

Estos grupos, los más grandes de la historia de la nueva ola, llegan a Piura para hacer disfrutar con sus canciones a los enamorados de ayer, hoy y siempre, cantando con los más grandes éxitos de la historia musical.

Las entradas se podrán adquirir en Joinnus con valor en platea Platinum a S/ 199; VIP a S/ 179 y Mezzanine a S/ 110 (segundo piso).