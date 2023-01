La conductora de “América Espectáculos” Valeria Piazza aclaró los rumores sobre una supuesta discusión que habría tenido con su esposo Pierre Cateriano en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña.

Cabe mencionar que días atrás el programa “Amor y Fuego” había mostrado un video de la pareja saliendo del matrimonio, donde se observaba un supuesto distanciamiento.

Al respecto, la modelo declaró para “Amor y Fuego” que no se había tratado de ninguna pelea, sino que se encontraban agotados luego de la fiesta.

“No, cero que estábamos discutiendo, es más, yo salía y le decía: ‘me están doliendo los pies horrible’ y si le podía preguntar al VIP y él cuando señala dice: ‘ahí hay un VIP, le voy a preguntar si hay un taxi adentro para que no camines’”, expresó la ex reina de belleza.

“Por eso es que me sorprendí tanto que dijeran que era una discusión, pero no. Tenemos doce años de relación y salíamos de una fiesta de siete horas, estábamos cansados. Todo bien”, agregó Piazza.

Esposo de Valeria Piazza se pronuncia luego que cibernautas señalaron que estuvo “poco emocionado” en su boda

Los usuarios utilizaron la sección comentarios de las redes sociales para señalar que el novio “estaba poco emocionado” en el día más importante de su vida.

Ante estas reacciones, Pierre Cateriano recurrió a su perfil de Instagram para dejar claro que es una persona tímida.

“Despertando casado. Gracias a todos los que nos quieren y por tirarle toda la onda ayer. Gracias amigos, que me conocen, por hacer mi parte porque saben que yo no soy bueno para eso. Ayer me casé (y no lo digo porque sea mi esposa) con la novia más bonita que haya visto nunca”, expresó.

