Valeria Piazza estuvo en el set del programa de YouTube del popular Giselo, donde respondió diversas preguntas sobre su carrera como modelo. Además, la conductora de TV quedó impactada al enterarse que la quinua también se bebe.

Todo comenzó cuando Giselo le consultó a Valeria si ya había probado la quinua y el pan con torreja.“¿Me imagino que ya, verdad? Porque todo peruano lo hace”

“La quinua, sí, pero me gusta en ensalada, no lo tomo. No sabía que la quinua se toma. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaría yo? 10 soles” , expresó Piazza.

Edson, al escuchar la respuesta de Valeria, fiel a su estilo, bromeó con ella.“Vemos la realidad cruda del país, mientras otros toman un desayuno con 2.20 soles, ella gasta 10 soles en una quinua con su pan con torreja”.





Usuarios captan a ‘Giselo’ en una “clínica de implante capilar”

No hay escapatoria. El presentador de televisión Edson Dávila, conocido artísticamente como “Giselo”, fue grabado en una particular situación por usuarios en las redes sociales.

El conductor del programa “América Hoy”, espacio donde acompaña a las presentadoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, acudió a una “clínica de implante capilar” según las imágenes compartidas por el portal Instarándula.

En el video se observa a Dávila en una sala de espera del presunto centro médico. El también actor estuvo a punto de pasar desapercibido por la gorra y mascarilla que tenía puestas.

“Hola Samu bello, mi hermano me envió esta foto de Giselo en una clínica de implante capilar”, escribió el internauta que envió las imágenes.

