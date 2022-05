Mario Irivarren decidió romper su silencio nuevamente para defenderse de las fuertes acusaciones que hizo su expareja Vania Bludau en su contra, donde lo acusa de ser un maltratador físico.

El exchico reality se comunicó vía WhatsApp con el programa de Magaly Medina para desmentir una vez más haber agredido físicamente a la exintegrante de “Combate”. Asimismo, instó a la modelo a mostrar pruebas si continúa insistiendo que la ahorcó.

“Nuevamente niego rotundamente haber ahorcado a Vania, como ella dice. Si ella persiste en afirmar eso, espero que tenga pruebas para demostrarlo. Toda historia tiene dos versiones y yo no he contado la mía porque no quiero empezar una guerra de dimes y diretes, pero tampoco voy a aceptar todas las afirmaciones de Vania”, se lee en el mensaje que envió el joven empresario.

Más agresiones físicas:

Magaly Medina también reveló este lunes que en las conversaciones que Mario Irivarren entregó a su producción se evidencia otro episodio de violencia en donde Vania Bludau habría sido la agresora.

“Hay una imagen donde ellos discutían, y en medio de esta frustración, por lo que vimos acá en una foto, él dice que se muestra un arañazo porque ella le dio una cachetada”, contó la ‘Urraca’ en su programa de espectáculos.

Ante tormentosa relación que mantenían, Medina consideró que, tanto Vania como Mario deben buscar ayuda profesional.

“Los dos han tenido una relación muy tóxica que debió acabar hace muchísimo tiempo. Él agresivo, según ella, y ella agresiva, según él, entonces iban a terminar matándose. (…) Ambos deben llevar terapia”, acotó.

