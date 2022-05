Se abrió un nuevo capítulo en la historia de enfrentamiento entre Mario Irivarren y Vania Bludau. La modelo reveló la conversación que mantuvo con el exchico reality antes que él realice sus descargos en el programa “Amor y Fuego”.

En los chats, difundidos por el programa de Magaly Medina, la influencer le exige al exintegrante de “Esto es Guerra” reconocer que la agredió públicamente, mientras que él le pide que no lo obligue a hacer esta confesión porque no habría forma que salga bien parado.

“No entiendo por qué quieres que haga eso sabiendo el daño irreversible que me va a causar. Entrar en detalles específicos me causaría un daño irreversible. Decir que sí (te agredí) me estaría lapidando, no voy a tener trabajo, no voy a tener ingresos y ¿de dónde sacó la plata para velar por mi familia?”, se lee en los chats.

En los mensajes de texto, Mario Irivarren sí acepta que asumirá públicamente que sus errores fueron los causantes de su rompimiento, sin embargo vuelve a cuestionar que le exija detallar los episodios de violencia que habría ejercido contra de ella.

“No me pidas que me meta un balazo en la sien. Quieres que yo asuma la responsabilidad de los hechos y que quede claro que fui yo el causante del término de nuestra relación, y estoy dispuesto hacerlo, pero por encima de eso me pides que me lapide medianamente no me parece justo. Me pides que haga algo que me va a destruir emocionalmente, no entiendo”, se lee.

VIDEO RECOMENDADO:

Brunella Horna probó simulador de sismos y su reacción preocupó a conductores de “América Hoy”

Brunella Horna se asustó en simulador de sismo.