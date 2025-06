Con “Puñito de Yocahú”, Vicente García no solo regresa a la escena musical con una propuesta sonora ambiciosa, sino que se sumerge en las profundidades de la historia y la identidad caribeña. El cantautor dominicano, conocido por su sensibilidad lírica y su constante búsqueda artística, entrega un álbum que funciona como crónica, testimonio y homenaje a sus raíces.

En una entrevista con Diario Correo, García nos habla del proceso creativo detrás del disco y las influencias que lo inspiraron en el camino.

—¿Cuál fue el punto de partida emocional o creativo que dio origen a este nuevo proyecto?

Este álbum es como la evolución de dos álbumes que hice anteriormente, “A la mar” y “Candela”. Esos discos responden a una búsqueda de mis raíces, de mi cultura como dominicano. No solo en las fusiones musicales, también en la manera de decir las cosas, en el vocabulario, en las comidas y en los lugares. En este en específico, realmente quise darle un enfoque mucho más acentuado a la cultura indígena, como en la mayoría de los países latinoamericanos. Tenemos de tres corrientes importantes, la española, la negra y la indígena. Y en el caso dominicano, los taínos. Siento que no han tenido la apertura o no ha habido tanta información a la mano, a diferencia de la cultura negra y la cultura española, que sí se ha hablado bastante. Y el hecho de vivir aquí ya en Colombia 11 años, pues me hizo observar eso, porque aquí y al igual en Perú, pues sí sigue viva la cultura indígena y la medicina ancestral. Y trata de eso, como de enaltecer esa cultura que quedó un poquito relegada.

—¿Qué sonidos o influencias quisiste rescatar en este disco que quizás no habías explorado antes?

Este disco resalta a través de la bachata, que es básicamente un poco de instrumentación europea con instrumentación africana, también el merengue. Habla de cosas actuales en canciones como en “Quisqueya”. Hago una pequeña crítica al sector del turismo porque lo venden como la salvación de la economía dominicana, pero realmente es un sector totalmente privatizado y donde incluso el turista que va en muchas ocasiones no sale de un hotel todo incluido y no conoce la comida de verdad. No gastan en los artesanos, de verdad. Entonces sí, hay un poco de esa crítica de que el turismo solamente va a salvar a los que siguen siendo ricos.

—¿Qué esperas que sienta o descubra el público al escuchar este álbum?

Yo espero que les dé mucha curiosidad. Algunas cosas que están ahí como que no se entienden bien, que lo busquen y que vean por qué yo quise decir eso. Eso lo he hecho en mis discos anteriores y eso empieza a crear una relación muy bonita y viva entre el compositor y el que lo escucha. Oíste la canción y la bailaste, pero no sabía por qué decía esto, pero después lo busqué y ahora fue que entendí todo. Entonces sí, esa dinámica. Esa relación para mí es muy bonita.

—¿Qué representa este disco para tu carrera?

Representa el cierre de una trilogía que no me la planteé, pero ahora sí se ve así desde atrás. Creo que ya después de este álbum, sí voy a seguir haciendo música caribeña y fusionando lo que me divierte. Digamos ya así de una manera tan formal, yo creo que este sí ya da cierre como a esa saga en la que fui buscando mis raíces, fui nutriéndome, aprendiendo también yo sobre la marcha. Entonces sí, pienso que es un disco importante, marca como un cierre de algo.

—Tu tema “Carmesí” será parte del soundtrack de la película “Elio”. ¿Cómo recibiste esa noticia?

Súper ilusionado y contento. La semana pasada fue increíble recibir esa noticia. Además, el hecho de que sea una canción que salió hace tanto tiempo y que mantenga vigencia, pues sí, me parece bonito. Y algo que tal vez me planteé. Pensé que me gustaría que pasara cuando hago la música, como que, ojalá se mantenga. Entonces esta noticia llegó como a reafirmar un poco eso, la música no se muere.

—¿Ya estás pensado en tus próximas presentaciones en vivo? ¿Te tendremos muy pronto en Perú?

Vamos a empezar a armar la nueva puesta en escena. Y sí, concentrarnos, quiero hacerlo como con calma, ¿no? Me imagino que a partir de octubre estaremos anunciando fechas por Perú. Me encanta ir a Perú, soy fanático del ceviche y de toda la comida peruana, por cierto. Les mando un fuerte abrazo a mis hermanos de Perú, que ha sido uno de los países donde más cariño he recibido, agradecido eternamente por su amor.