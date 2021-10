Con “Los otros libertadores”, en el papel de la heroína olvidada Juana Noin, la actriz Virna Flores volvió a la ficción de la señal abierta y, en esta entrevista con Correo, resaltó lo positivo de haber grabado durante los primeros meses de la pandemia. “Una producción de época demanda de mayor gasto y mayor cuidado, no solamente en las locaciones, en el maquillaje, en las caracterizaciones de los personajes, sino también en muchos otros aspectos. Por ejemplo, y eso fue una suerte para nosotros, porque cuando se grabó esta serie, todo estaba un poco restringido desde la movilización de la personas, los ruidos (claxon, sirenas, etc), sino hubiéramos tenido que parar y grabar varias veces más”, admite la esposa del también actor Ismael La Rosa.

Más allá que la excusa del bicentenario exija una producción de época, hay algo en lo que no se ha reparado tanto y es muy importante: la calidad cinematográfica de esta serie que permite exportarla a mercados internacionales…

Es muy bueno que los canales y las productoras quieran apostar por hacer producción nacional y tratar de superar en calidad lo que normalmente se hace. El Perú definitivamente tiene absolutamente todo para poder lograr ser un país de producciones internacionales: hay escenarios muy atractivos, diferentes climas y muchísimo talento delante y detrás de cámaras.

El rol del público también es importante…

Tienen que respaldar estas producciones para que se hagan más cosas diferentes y tengan chance de salir a mercados internacionales. Es importante que nuestro país no solo esté en vitrina sino para que las productoras internacionales sigan viniendo a grabar acá, como viene ocurriendo en los últimos días (con “La reina del sur” y “Transformers”).

Finalmente, se trata de desarrollar una industria que ha retrocedido en nuestro país…

¡Exacto! En una época estuvo mucho más fuerte, justo antes de que (con Ismael) nos fuéramos a los Estados Unidos, se hacían producciones de novela, no de series porque no estaban de moda, y eran de muchísima calidad. Además, traían actores internacionales y eso permitía que esas producciones se vieran en el extranjero. Hay que retomar ese camino.

En el contexto del auge del streaming, ¿es una oportunidad o una amenaza?

La característica principal que ha perseguido al ser humano para poder evolucionar ha sido el poder adaptarse al cambio, y el que no se adapta muere. Eso es lo que nos toca ahora, la vida está cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio y lo que debemos hacer es crear propuestas diferentes, pero que ese cambio no vaya en contra de nosotros sino que sea una oportunidad.

¿Alguna idea en concreto que tome en cuenta la señal abierta y el streaming?

Lo que se puede hacer es un producto que sea multiplataforma, porque al final de cuentas si se logra tener un producto tan atractivo, se puede poner en un canal de señal abierta y además se puede vender a una plataforma. Yo creo que adaptarse puede traer muchas mayores oportunidades.

A pesar que “Los otros libertadores” tiene muchas cosas por resaltar, al parecer Reynaldo Arenas no ha quedado muy conforme con lo que se viene viendo…

Reynaldo me parece un maravilloso y extraordinario actor y también creo que todo el mundo es libre de dar su opinión. Creo que hay un montón de factores que influyen en una producción, no solamente es la dirección, la actuación, la escenografía, el vestuario, la edición, es un todo. Yo soy de las personas que me gusta impulsar lo que quiero que continúe, y lo que ha hecho Latina es impulsar la ficción, porque hace rato que no se estaba haciendo.