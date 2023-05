Viaje Al Sur regresa en su cuarta edición para llevarnos a recorrer sonidos brillantes de México, Argentina, Chile y Perú, una noche que se llevará a cabo el próximo 22 de julio en el C.C. Festiva, ubicado en el centro de Lima. El festival organizado por Puente Sonoro ha ganado popularidad en años recientes por presentar una oferta diversa de propuestas muy bien seleccionadas para los amantes del indie pop latinoamericano. Compra tu entrada aquí.

El line up de esta edición se conforma por proyectos que estremecerán tu piel con ritmos que van desde el R&B, pop, electrónica hasta al trap. Desde México, el pop de lujo lo pone Disco Bahía llegando por primera vez a la capital peruana, tendremos también el regreso de las siempre desafiantes Marineros de Chile, también el debut en Perú de Guacho Bleu de Argentina y representando a casa Los Niños Vudú, todo preparado para una noche de ensueño, como el festival nos ha acostumbrado en sus tres ediciones previas.

Puente Sonoro propone ir más allá de la productora detrás de un festival, proponen un movimiento que busca fomentar el intercambio musical y cultural entre los países latinoamericanos. Desde su primera aparición en 2017, ha congregado a renombrados artistas de la región, generando un espacio excepcional que promueve la diversidad y la exploración musical. A lo largo de su trayectoria han sido testigo de actuaciones memorables y colaboraciones sorprendentes, dejando una marca profunda en el panorama musical latinoamericano. Su primera edición en 2017 presentó a Tobogán Andaluz (ARG) y Fármacos (Chile), en 2018 Luca Bocci (ARG) y Francisco Victoria (CL) y en 2019; Perras On The Beach (ARG), Valdes (ARG) y Planeta No (CL), estas son algunas de las bandas que han brillado en sus escenarios de ediciones pasadas. El festival continúa desafiando límites y consolidándose como un referente fundamental en la promoción de la música independiente y el intercambio cultural en la región.

El evento se llevará a cabo en el C.C. Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439). Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Joinnus, con precios que irán desde los S/35.00 hasta los S/50.00.

