Xiomy Kanashiro fue consultada sobre la nueva canción de Yahaira Plasencia. Muchos consideran que esta canción es una indirecta para Jefferson Farfán.

Sin embargo, la “China” asegura que no le afecta lo que pueda decir una expareja del exfutbolista.

“ No opino de terceras personas, yo estoy enfocada en trabajar (¿No te molesta las indirectas?) Él y yo estamos sólidos y tranquilos. Cada quién es libre de hacer música, a mí no me afecta en nada, deberías preguntarle a él si le afecta. Ni lo hablamos, ni pasa por nuestra mente “, manifestó Xiomy para ”América Hoy".

La modelo le mandó sus mejores deseos a todos, incluida la salsera.

“ Le deseamos bendiciones a todos, mientras estén trabajando ”, añadió.

Magaly Medina tilda de “patética” a Yahaira Plasencia por supuesta canción para Farfán: “Quiere rajar de su ex”

Magaly Medina arremetió contra Yahaira Plasencia, quien acaba de estrenar una nueva canción “Las mujeres también se equivocan”. Para la conductora de televisión, este tema se lo dedicó a Jefferson Farfán.

A pesar de que “La Patrona” negó que haya dedicado su canción a la “Foquita”, la periodista la llamó “patética” por querer hablar de su expareja luego de que su romance terminara hace más de cinco años.

“¿Qué ha hecho Yahaira? A destiempo. ¿Qué le pasó?“, empezó diciendo la “Urraca”.

“Una canción que comienza a promocionar y que hoy todos comentan y que tiene una dedicatoria que solo falta decir que es para Farfán. Hoy en día se llegó a creer Shakira, pero Shakira dejó de escribirle al ex. Ya no está de moda y quiere rajar de su ex. Queda patética”, manifestó.

También cuestionó que la cantante siempre menciona en las entrevistas que ya superó al exfutbolista.

“Tú que decías que habías sanado y te hacías cargo de tus errores, pero ahora en una canción hablando de su ex. Realmente quedas patética”, añadió.