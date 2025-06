Muchos se sorprendieron por las declaraciones de Xiomy Kanashiro, quien aseguró que con Jefferson Farfán “se enamoró por primera vez”.

“ Es la primera vez que me he enamorado. Estoy en una etapa muy bonita, una etapa rosa, donde voy al cine, me llevan a comer y es bonito cuando una mujer se siente segura por el otro lado ”, manifestó la actriz cómica.

Xiomy contó que sus seres queridos se dieron cuenta que “está enamorada por primera vez” y ahora “sí piensa que los hombres cambian”.

“ ¿Por qué no pensar a futuro, porque no voy a estar con alguien para no pensar a futuro, ¿no? ”, agregó.

Xiomy Kanashiro ignora supuestas indirectas de Yahaira Plasencia a Farfán: “Ni lo hablamos”

Xiomy Kanashiro fue consultada sobre la nueva canción de Yahaira Plasencia. Muchos consideran que esta canción es una indirecta para Jefferson Farfán.

Sin embargo, la “China” asegura que no le afecta lo que pueda decir una expareja del exfutbolista.

“No opino de terceras personas, yo estoy enfocada en trabajar (¿No te molesta las indirectas?) Él y yo estamos sólidos y tranquilos. Cada quién es libre de hacer música, a mí no me afecta en nada, deberías preguntarle a él si le afecta. Ni lo hablamos, ni pasa por nuestra mente“, manifestó Xiomy para ”América Hoy".

La modelo le mandó sus mejores deseos a todos, incluida la salsera.

“Le deseamos bendiciones a todos, mientras estén trabajando”, añadió.