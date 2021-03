Xoana González a Sheyla Rojas: " Le recomiendo que se cree una cuenta en ‘Onlyfans’”

La modelo argentina Xoana González lamentó que se hayan filtrado videos privados de Sheyla Rojas. La joven también le recomendó que se cree una cuenta en la red social ‘Only Fans’.

“Lamento mucho lo que está pasando, me sucedió lo mismo hace unos años, pero cuando uno se graba son cosas que pueden llegar a pasar. Le recomiendo que deje de grabarse o que se cree una cuenta en ‘Onlyfans’ para que gane dinero con sus videos íntimos, ya que creo que todos los días sale uno nuevo”, dijo en un primer momento Xoana González al Trome.

Sobre su desempeño en esta red, Xoana González explicó que disfruta hacer contenido sin una motivación económica. “La verdad que excelente, amo hacerlo (crear contenido). No lo hago por un tema económico, sino porque logré quitar mis prejuicios a un lado y me di cuenta de que me gustaba. Mi familia y mi esposo me apoyan y soy feliz”, señaló.

Respaldo

Luego que la actriz Pierina Carcelén y la modelo Sheyla Rojas sufrieran la filtración de videos íntimos, el conductor de “En boca de todos”, Jaime ‘Choca’ Mandros, se pronunció al respecto y pidió a las personas que comparten dicho material que reflexionen.

En la reciente emisión del programa sabatino de América Televisión, el presentador y excompañero de Sheyla Rojas aseguró que la filtración de videos íntimos “es un delito” y pidió que “dejen de hacer daño” a las mujeres.

“Señores, eso es un delito. Que pases un video íntimo es un delito y lo digo por tantas mujeres y cualquier persona que tiene derecho a su privacidad. SI quiere grabarse con su pareja lo puede hacer, pero nadie tiene derecho (a divulgar dicho material) a lo que están haciendo con Pierina. No solo con ella, lo hablo ahora porque he estado escuchando y se ha estado filtrando videos también de Sheyla Rojas. Ha sido mi compañera por varios años y la verdad no me parece justo”, explicó ‘Choca’ Mandros.

