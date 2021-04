Xoana González reveló en las redes sociales que sufre de un trastorno alimenticio, motivo por el cual viene recibiendo terapia.

A través de sus historias de Instagram, la modelo argentina se dirigió a sus seguidores y habló de algunos temas sobre su vida privada, luego de encontrarse en el centro de la polémica al anunciar que junto a su pareja decidieron subir videos íntimos a su cuenta de OnlyFans.

“Los que me quieran conocer más y están curiosos ahí preguntando muchas cosas que tal vez no saben... Los que me conocen saben que yo tengo problemas de trastorno de atracón, que es un problema alimenticio”, contó Xoana González ante la llegada de nuevos seguidores a su cuenta.

Asimismo, Xoana González señaló que la cuarentena agudizó su trastorno alimenticio, pero que se encuentra realizando terapia para sobrellevarlo.

“En la cuarentena se me multiplicó esto. Son cuadros de ansiedad que me como todo. Lo trabajo en terapia y estoy un poquito mejor”, agregó la exchica reality.

Finalmente, Xoana González contó que compensa los problemas que le genera su trastorno realizando ejercicios y recomendó a sus seguidores que padezcan de algún trastorno como anorexia o bulimia que soliciten la ayuda de un psicólogo o psiquiatra ya que “son temas muy difíciles de salir”.

