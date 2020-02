A dos días de revelarse que Yaco Eskenazi, se divirtió en una discoteca cuando su esposa Natalie Vértiz se encontraba de viaje en Estados Unidos, el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya se animó a aclarar el tema.

El exchico reality aseguró que no hubo nada malo en esa salida, ya que se trató de un encuentro de amigos con quienes juega fútbol en el verano.

“Yo juego un campeonato de fútbol todos los veranos y este sábado empezaba un campeonato, iba a ir con todos mis amigos. Estaba solo en mi casa, en Lima. Hace diez días que estaba solo en mi casa”, mencionó en el programa América Hoy.

En ese sentido, dijo que no pudo viajar con su esposa ni su hijo por cuestiones de trabajo.

“Natalie estaba con Liam de vacaciones, a las cuales yo no pude ir porque toda la semana pasada he tenido promociones... no he podido viajar”, expresó.

Posteriormente, señaló que no había salido solo desde que comenzó su relación con la modelo; es decir, así siete años.

“Entonces, quedé con mis amigos. En siete años que llevo con Natalie no había salido ni un día de verano solo. Coordiné con mis amigos, salí a un box y estado con mis amigos pasándola bien”, refirió.

El último lunes, el programa Magaly TV La Firme emitió un video en el que el Eskenazi aparece saliendo de una discoteca a las 6 de la mañana.