La cantante salsera Yahaira Plasencia negó, en una entrevista con el diario Trome, que haya sido la manzana de la discordia en alguna relación sentimental, y que es un tema aclarado.

“Nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, expresó en el mencionado medio.

La exparticipante de ‘Esto es Guerra’ también aceptó que bailar es su valor agregado durante sus presentaciones musicales.

“Siento que ese es mi plus, porque cuando van a un concierto no solo ven a Yahaira cantando lindo, ven un show completo. A mí me encanta mostrar carne, vean mis videos con ‘Son Tentación’, era la que más enseñaba, he tenido mi cuerpito, claro que ahora me hice la ‘lipo’”, manifestó.

De acuerdo con Yahaira Plasencia, lo que le falta para despegar como artista es cambiar la percepción que tiene el público de ella.

“Cambiar un poco cómo la gente me ve. Creo que la gente dice: Yahaira es creída, que esto, lo otro y en realidad no es así, porque la gente que me conoce sabe cómo soy. Igual no tengo que demostrarle nada a nadie, pero siempre es importante que la gente te vea con otros ojos”, sostuvo.

