En una entrevista que le realizaron a Yahaira Plasencia, reveló que no haría una colaboración musical con Leslie Shaw, ya que la salsera está más enfocada en su internacionalización.

“Ya que estás haciendo colaboraciones ¿te gustaría hacerlo con Leslie Shaw, por ejemplo?”, le preguntó el locutor de Radio Moda, por lo que ella contestó lo siguiente: “Ahorita mi meta, lo que me gustaría ahorita es enfocarme más en lo internacional, pero definitivamente si se da...” , contestó la cantante.

Cabe mencionar que el locutor le hizo saber que la artista urbana tiene reconocimiento internacional, por lo que Yahira comentó esto: “ Por supuesto, pero me refiero a que es peruana” , indicó.

LESLIE SHAW Y SUS COLABORACIONES

Hace unos meses, diario Correo conversó con Leslie Shaw y se le consultó si le gustaría hacer un dúo con algún artista local. Cabe recordar que se le mencionó el nombre de la salsera, pero Leslie optó por nombrar a otros.

“Hay muchos artistas peruanos que me gusta, por ejemplo, me gusta mucho Daniela Darcourt. Me gusta Maluchi que es urbana también, y los Hermanos Yaipen, ellos me encantan”, expresó.