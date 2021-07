Luego de que Magaly Medina difundió unas imágenes donde se ve a la salsera terminar una grabación en el programa de Jorge Benavides y retirarse sin despedirse de nadie, Yahaira Plasencia se vio envuelta nuevamente en el centro de las críticas.

Sin embargo, la popular ‘Reina del totó' no se quedó de brazos cruzados y se comunicó con el periodista Samuel Suárez para defenderse de la acusación que hizo la polémica conductora de televisión.

“Ellos han puesto lo que les conviene!!! Yo saludé a todos y por supuesto que me despedí. Por eso te digo, que ya hasta me cansa aclarar todo, porque sigue el show y no quiero eso. Estoy bastante proyectada en mis cosas. Pero eso que mostraron no fue así”, se lee en los mensajes que envió Yahaira Plasencia al portal de espectáculos ‘Instarándula’.

Según contó el propio periodista Samuel Suárez, Yahaira Plasencia le aseguró que Magaly Medina editó las imágenes que mostraron y que ella en ningún momento fue malcriada con el cómico Jorge Benavides ni su elenco.

“Las imágenes que vimos es un momento que solo la habrían llevado a un lado para acomodarle el micrófono, pero no se fue. El único que puede aclarar si Yaha dice la verdad y nunca fue malcriada, es el mismo JB”, señaló Samuel Suárez en sus historias de Instagram.

