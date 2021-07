La conductora de televisión, Magaly Medina, no dudó en responderle a Yahaira Plasencia en su programa, luego de que la salsera señaló que la popular ‘urraca’ solo “sabe destruir”.

“Magaly los invita a su programa a los presentadores colombianos seguro para que rajen de mí nuevamente y uno de ellos le dice ‘qué tal canto, qué bien canta esta chica’ y Magaly dice ‘lo que pasa es que tú no sabes que hay otros cantantes aquí'. En vez de decir sí hay más cantantes peruanos, hay que apoyar el talento peruano, no no, ella solo sabe destruir”, comentó la popular ‘Reina del totó' durante una transmisión en vivo de Instagram.

Es por ello que la polémica conductora de ATV no tardó en contestarle a la salsera asegurando que sí apoya el talento peruano, pero no considera que Yahaira sea uno de ellos.

Magaly Medina a Yahaira Plasencia: “Tú no eres un talento”. (Foto: Captura ATV)

“ No Yaha, yo apoyo el talento peruano, tú lo has dicho, el talento peruano y tú no eres un talento para el canto . Hay muchos mejores cantantes que tú que no han tenido la suerte que tienes tú, entonces yo tengo que ser justa”, manifestó Magaly Medina.

Asimismo, le recordó a Yahaira Plasencia que ella no fue la primera elección de Sergio George y que tuvo suerte de que Josimar ni Daniela Darcourt pudieran aceptar el ofrecimiento del famoso productor.

“Además, tú no fuiste la primera opción de Sergio George y él lo ha dicho en varias oportunidades. Las primeras opciones para Sergio George fueron Josimar y Daniela Darcourt, tú fuiste bueno ya pues, ya qué me queda, encontré esto”, agregó la presentadora.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira y su curiosa respuesta cuando le pregunta sobre Magaly, Melissa Klug y Tilsa