Hace unos días, Yiddá Eslava reveló en sus historias de Instagram que se sentía un poco desanimada, pues ni empresas, ni influencers, se han sumado en apoyarla en su chocolatada navideña, la cual tiene como objetivo sorprender a 15 mil niños en Perú.

MIRA: Janet Barboza se compró su departamento con su trabajo en “América Hoy”: “Pago 1700 soles mensuales”

“Estoy con esta cara porque la verdad que si seguimos como estamos, ya no sé si vamos a llegar. Porque si bien están donando algunas personas de corazón, hasta ahora ninguna empresa de forma concreta ha escrito para decir que va a donar, sigo esperando a las empresas, a los emprendedores”, comentó acongojada.

NO SE RENDIRÁ

En conversaciones con diario Correo, Yidda Eslava contó que, pese al poco apoyo que está recibiendo, no piensa en cancelar este evento, ya que lleva 12 años realizándolo gracias a su esfuerzo y dedicación.

“Jamás me rendiré, no es una opción. Desde hace 12 años hacemos chocolatadas y cuando inicié haciéndolas, era la época más misia de mi vida, porque ya vivía sola y me sostenía con los cachuelos que hacía en actuación, pero nunca me rendí” , contó Yiddá.

Cabe mencionar que la también actriz, junto a su pareja Julián Zucchi, se encuentran en la postproducción de su película ‘Soy inocente’, la cual se estrenará en cines en el 2023.

“Estamos en postproducción y es bastante complicado, porque se me cruzó con la publicación de un nuevo libro que justo habla de la donación, para incentivar en los niños, la donación respetuosa (...) las personas tienen que ser más generosas y creo que eso se puede insertar como un valor importante desde niños”, expresó Yiddá.

¿Cómo apoyar?

979535087 Yape

981557744 Plin

Cuenta de BCP - 19323939743056