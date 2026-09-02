Alejo Igoa, uno de los creadores de contenido más populares de Latinoamérica, llegará a Lima para ofrecer un espectáculo dirigido a toda la familia.

El influencer argentino se presentará el domingo 15 de noviembre en Costa 21, donde llevará al escenario parte de las dinámicas que lo han convertido en una de las figuras más reconocidas de YouTube.

El show incluirá retos y juegos en los que podrán participar niños y adultos, además de un despliegue de luces, sonido y efectos especiales. La propuesta busca trasladar al público la energía y el estilo de entretenimiento que Igoa desarrolla habitualmente en sus plataformas digitales.

La llegada del creador a Perú también representa un encuentro con sus seguidores del país, quienes forman parte de la comunidad que ha construido a través de sus videos. Igoa es conocido por contenidos basados en bromas, desafíos y distintas dinámicas de entretenimiento.

La preventa de entradas se realizará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre desde las 11:00 a. m. a través de Teleticket. Los clientes que paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15 %. El espectáculo se realizará el domingo 15 de noviembre en Costa 21.