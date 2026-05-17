En pleno Miraflores, Amarena se consolida combinando la pausa que propone un restaurante con el pulso que pide una cafetería. Desde el desayuno hasta la cena, su cocina ha sido pensada para el ritmo urbano, siempre considerando la calidad, estacionalidad y sabor. Un espacio vivo donde tres mujeres de diferentes nacionalidades (boliviana, colombiana y peruana) trasladan su experiencia en platos directos, bien resueltos, donde el producto brilla y la creatividad también.

Abrió sus puertas en el 2021 en la Av. la Mar en Miraflores combinando distintos sabores e influencias, logrando una carta donde el equilibrio y la novedad son las estrellas.

Allí conviven unas perfectas arepas con carne mechada y un sánguche relleno de pulled pork servido en bun con toques ahumados. Los brunch son un éxito desde sus inicios. Platos como la shakshuka, donde se combinan huevos pochados con salsa entomatada y salchicha huachana; un honey butter toast, con brioche de la casa, crema agria y fresas braseadas, la generosa butifarra o el sando de pollo frito con col, batayaki y salsa de piña y ostión han sabido ganarse el corazón de los visitantes de todas las edades.

La idea de Camila Unzueta (Bolivia), Laura Tibaquira (Colombia) y Andrea Rodríguez (Perú) busca satisfacer antojos a cualquier hora del día con una carta amigable de pinceladas internacionales, pero sobre todo con un lenguaje actual y fácil de entender por los comensales y vecinos del barrio que repiten sus visitas cada vez con más frecuencia. Acaban de actualizar su carta de comidas donde encontramos desde opciones para picar como contundentes platos de fondo. De los principales probamos una deliciosa y fresquísima ensalada thai con trucha ahumada, mix de verduras, albahaca, tahini y cashews picantes. Un correcto asado de tira a baja cocción servido con un cremoso puré de papa con poro y poro frito. Y el curry verde de pollo asado con arroz, choclito bebe y zucchini. Todos pensados para cualquier hora del día. Desde opciones frescas y rápidas, hasta platos que abrazan y reconfortan.

De las opciones para picar, hay un crujiente milhojas de papas fritas, queso parmesano y mayonesa de kimchi muy bueno; un suave puré de coliflor con zanahorias braseadas y Naan. La tortilla de papas y ocas se sirve con alioli de la casa, y también han incluido una fresca ensalada de kiuri marinado, chili oil y rabino. Dentro de los postres se mantienen los clásicos, carrot cake, pie de limón rugoso, snicker y un brownie de caramelo salado buenísimo, entre otros. De noche, el clima cambia: baja la luz, sube la propuesta y los visitantes agregan vinos y cócteles a sus pedidos. Amarena logra su cometido: no busca sorprender, sino dar de comer rico, noble y sin vueltas.

El enfoque de este espacio en la excelencia e innovación los han llevado a ser reconocidos en múltiples ocasiones: en 2022, obtuvieron un Premio Luces por su propuesta atrevida, y en 2023 fueron elegidos como la mejor cafetería de especialidad de Lima en los Premios Somos. Sus fundadoras provienen de la alta gastronomía, y ese detalle se refleja en la técnica, la selección de insumos y el cuidado en cada preparación. Este año han realizado un par de colaboraciones con cocineros locales. Primero en el local de La Mar, junto a José del Castillo en una jornada donde el desayuno criollo fue la estrella y se prepararon platos especiales para la ocasión, donde se incluyeron sabores tradicionales del recetario peruano llevados a formatos pensados para la mañana.

Un par de meses después, los chicos de Pasta visitaron el local de Bolognesi en una noche especial que celebró el valor de lo hecho en casa y los encuentros alrededor de la mesa. La colaboración reunió a amantes de la buena cocina en una cita marcada por platos bien pensados, buena música y la atmósfera natural que surge cuando dos casas amigas se reúnen. Los asistentes disfrutaron de una selección de pastas y platos preparados especialmente para el evento, en una noche que convirtió al local de Amarena Bolognesi en escenario de sabor, conversación y un ritmo pausado, propio de una buena sobremesa. Estén atentos a sus redes porque se vienen más eventos especiales.

Para llegar

Amarena está Av. La Mar 438 y Av. Bolognesi 506, en Miraflores.

Teléfono: 980700010 @amarenacafe