El arte de la coctelería tuvo su noche más esperada. En una ceremonia celebrada en Hong Kong, Bar Leone fue reconocido como The World’s Best Bar 2025, convirtiéndose en el primer establecimiento asiático en alcanzar el puesto número uno del prestigioso ranking The World’s 50 Best Bars, patrocinado por Perrier.

El bar, ubicado en el distrito Central de Hong Kong y dirigido por el reconocido bartender Lorenzo Antinori, se ha ganado la admiración mundial gracias a su concepto de “cocktail popolari”, inspirado en los bares de barrio de Roma. Su propuesta combina la calidez italiana, la sencillez de las bebidas clásicas y un servicio cercano que redefine la hospitalidad moderna.

“Este logro es un testimonio del compromiso de Lorenzo y su equipo por reinventar la experiencia de los bares desde la autenticidad”, destacó Emma Sleight, directora de contenido de The World’s 50 Best Bars.

Bar Leone abrió sus puertas en 2023 y rápidamente escaló posiciones en los rankings internacionales. Su carta, disponible en formato digital y actualizada mensualmente, ofrece las recetas completas de cada cóctel, en línea con su filosofía de accesibilidad y transparencia.

La edición 2025 de The World’s 50 Best Bars reunió locales de 29 ciudades del mundo, con nuevas incorporaciones de Lima, Tokio, Bratislava, Nueva York y Atenas, entre otras. En el continente americano, Handshake Speakeasy de Ciudad de México fue reconocido como el Mejor Bar de Norteamérica, mientras que Lady Bee de Lima alcanzó el puesto 13 y recibió el Michter’s Art of Hospitality Award por su excelencia en hospitalidad.

Entre los premios especiales, Bar Mauro (Ciudad de México) ganó el Campari One To Watch Award; The Cambridge Public House (París) fue distinguido con el Ketel One Sustainable Bar Award; y Moebius Milano obtuvo el Nikka Highest Climber Award, tras subir 31 posiciones hasta el séptimo lugar.

La lista completa de ganadores confirma el crecimiento de nuevas capitales cocteleras en Asia, Europa y América Latina, consolidando la diversidad e innovación que marcan el pulso de la industria global.