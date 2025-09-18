El chifa Barrio Dragón, ubicado en Miraflores, anunció que este sábado 20 de setiembre de 2025 celebrará una jornada dedicada a rendir homenaje a la fusión gastronómica que une a peruanos y chinos: el chifa. Bajo el lema “Celebramos que el Chifa es peruano”, la iniciativa busca convertirse en una tradición anual y propone que cada tercer sábado de setiembre se reconozca oficialmente como el día del chifa peruano.

La historia del chifa en el Perú se remonta al siglo XIX, cuando los primeros migrantes chinos recrearon sus recetas con insumos locales, dando vida a platos emblemáticos como el arroz chaufa, la sopa wantán, el tipakay o los tallarines saltados al wok. Lo que empezó como fondas en barrios tradicionales terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más queridos de la gastronomía nacional.

El evento de Barrio Dragón iniciará al mediodía con un DJ en vivo con música de los 80 y 90, un 20% de descuento en platos seleccionados (wantán frito, sopa wantán, chaufa de pollo, tipakay, chijaukay y tallarín con pollo en trozos), cortesías de bebidas hasta agotar stock y un 2x1 en cocteles clásicos.

Por la tarde y noche, la fiesta continuará con un segundo DJ en vivo y una propuesta de barra especial con 2x1 en toda la carta de cocteles —clásicos, de autor y más—, que podrán acompañarse con lo mejor de la cocina chifa.

“Celebramos que el Chifa es peruano” no es solo un evento, sino el inicio de una tradición que busca revalorizar esta cocina como identidad, orgullo y unión cultural.

📍 Barrio Dragón está ubicado en Av. 28 de Julio 1420, Miraflores. Reservas al 993 035 641, web en www.barriodragon.pe y redes sociales como @chifabarriodragon.