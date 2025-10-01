Un postre con sabor a Medio Oriente y técnica precisa se ha vuelto tendencia entre los amantes de la repostería: se trata del Brownie Dubai, una receta que combina el clásico brownie con una cubierta crocante a base de pasta de pistacho, y que es elaborada en la Flip 2.2, una sartén eléctrica de cocción controlada de la marca Essen.
La preparación se divide en dos partes: la base de brownie y una masa crocante que se tuesta y mezcla con pistacho para coronar el postre con una textura única.
Ingredientes del brownie:
- 125 gramos de chocolate semiamargo
- 90 gramos de manteca
- 3 huevos
- 200 gramos de azúcar
- 10 gramos de cacao amargo
- 125 gramos de harina 0000
Ingredientes para la masa crocante:
- 140 ml de agua
- 50 gramos de almidón de maíz
- 70 gramos de harina 0000
- 1 gramo de sal
- 200 gramos de pasta de pistacho
- 50 gramos de chocolate para derretir
Preparación paso a paso:
- Base brownie: Derretir la manteca con el chocolate semiamargo. Añadir el azúcar, luego los huevos uno a uno, y por último incorporar la harina y el cacao amargo. Mezclar hasta integrar y cocinar en la Flip 2.2 durante 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga con migas húmedas.
- Masa crocante: En un recipiente, mezclar agua, almidón, harina y sal hasta formar una pasta suave. Cocinar en tiras finas (puede usarse una plancha o sartén antiadherente), tostar ligeramente y luego mezclar con la pasta de pistacho hasta obtener una textura homogénea.
- Montaje: Una vez que el brownie esté frío, cubrir la superficie con la masa crocante de pistacho. Derretir el chocolate y decorar con hilos finos sobre el postre.
Este brownie no solo destaca por su sabor intenso a chocolate y pistacho, sino también por su presentación visualmente atractiva y sofisticada. La receta fue compartida por Essen, reconocida marca de utensilios de cocina.