Una receta que fusiona lo clásico con un toque gourmet. El Brownie Dubai combina chocolate semiamargo con una masa crocante de pistacho y un delicado hilo de chocolate derretido. Aquí te contamos cómo prepararlo paso a paso.

Un postre con sabor a Medio Oriente y técnica precisa se ha vuelto tendencia entre los amantes de la repostería: se trata del Brownie Dubai, una receta que combina el clásico brownie con una cubierta crocante a base de pasta de pistacho, y que es elaborada en la Flip 2.2, una sartén eléctrica de cocción controlada de la marca Essen.

La preparación se divide en dos partes: la base de brownie y una masa crocante que se tuesta y mezcla con pistacho para coronar el postre con una textura única.

Ingredientes del brownie:

  • 125 gramos de chocolate semiamargo
  • 90 gramos de manteca
  • 3 huevos
  • 200 gramos de azúcar
  • 10 gramos de cacao amargo
  • 125 gramos de harina 0000

Ingredientes para la masa crocante:

  • 140 ml de agua
  • 50 gramos de almidón de maíz
  • 70 gramos de harina 0000
  • 1 gramo de sal
  • 200 gramos de pasta de pistacho
  • 50 gramos de chocolate para derretir

Preparación paso a paso:

  1. Base brownie: Derretir la manteca con el chocolate semiamargo. Añadir el azúcar, luego los huevos uno a uno, y por último incorporar la harina y el cacao amargo. Mezclar hasta integrar y cocinar en la Flip 2.2 durante 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga con migas húmedas.
  2. Masa crocante: En un recipiente, mezclar agua, almidón, harina y sal hasta formar una pasta suave. Cocinar en tiras finas (puede usarse una plancha o sartén antiadherente), tostar ligeramente y luego mezclar con la pasta de pistacho hasta obtener una textura homogénea.
  3. Montaje: Una vez que el brownie esté frío, cubrir la superficie con la masa crocante de pistacho. Derretir el chocolate y decorar con hilos finos sobre el postre.

Este brownie no solo destaca por su sabor intenso a chocolate y pistacho, sino también por su presentación visualmente atractiva y sofisticada. La receta fue compartida por Essen, reconocida marca de utensilios de cocina.

