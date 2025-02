Breakfast (desayuno) y lunch (almuerzo) son dos palabras que se unen en una de las costumbres estadounidenses más populares de los últimos tiempos y que viene cobrando cada vez más fuerza en nuestro país.

Son varios los que han implementado el brunch en sus cartas. Se suele ofrecer en un horario de 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y servirse los fines de semana. ¿Qué podría tener un brunch local? las opciones son muchas y acá les dejamos esta lista que no pueden dejar de probar.

Colonia & Co

@colonia.and.co

En este encantador restaurante barranquino hay brunch todo el día. En sus redes sociales pueden encontrar una gran variedad de platos, como tostas con distintos toppings (palta, trucha, florentina, entre otros), huevos en distintas presentaciones, y contundentes sandwiches para disfrutar. Hay también ensaladas, postres y pastas. En cuanto a las bebidas, cuentan con una maravillosa máquina de café y distintos métodos de café peruano, así como matcha latte. El local es muy acogedor.

Café A Bistro

@cafeabistro_

El restaurante de Ashton Mullikin ofrece contundentes formas de comenzar el día que van desde un poderoso desayuno inglés, sandwiches, hasta hamburguesas. El brunch se sirve de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en sus dos locales.

Belmond Miraflores Park

@belmondmiraflorespark

Una experiencia que combina la elegancia de su entorno exclusivo y una propuesta gastronómica muy sabrosa. Los domingos en The Observatory, el restaurante del piso 11 del hotel, ofrece no sólo hermosas vistas al océano Pacifico, sino también un contundente brunch que comienza a las 11:30 a.m. y dura hasta las 15:30 p.m. Cuentan con un gran buffet de varias estaciones, desde comida fría y bollería, hasta opciones como makis y pizzas. También cuentan con música en vivo.

Mo Café

@mo__.cafe

Actualmente cuentan con dos locales, y podrán disfrutar en ambos un delicioso y sano brunch todos los días de la semana. Hay distintas opciones dulces y saladas para que puedan pasar un agradable momento. Sandwiches con huevo, huevos revueltos o benedictinos, bowl de chía con mango, una sabrosa butifarra o un contundente pan con chicharrón son algunas de las opciones.

Hotel B

@hotelblima

Este encantador local ubicado en Barranco es el destino ideal para disfrutar de un desayuno o brunch en un ambiente elegante y cool. El desayuno buffet se ofrece de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y los fines de semana y feriados hasta las 12.00 p.m. Durante los fines de semana se agrega a la propuesta opciones de comida peruana contemporánea. Destacan la canasta de panes, los huevos escalfados con salchicha huachana y los panqueques y waffles.

I Panadería Cultivo

@panaderiacultivo

Otra gran opción en Miraflores donde disfrutar de un buen café, buenos panes y bollería, y contundentes desayunos es Panadería Cultivo. Atienden hasta las 9:00 p.m. y ofrecen panes de masa madre, pasteles, sandwiches y muy buen café. Focaccia con prosciutto, tomates confitados al horno, cebolla caramelizada, rúcula y pesto; brioche de hojaldre, crema diplomática y guanábana son algunas de las delicias que podrán probar.

Pan Atelier

@panatelierperu

Este local de la talentosa cocinera Grace Advíncula lleva ya varios años conquistando al público de la zona con sus maravillosos panes artesanales y finos pasteles. El cálido servicio de Pan Atelier ha logrado mostrar al público lo buena de su propuesta. Campesino de frutos secos, avena o semillas, baguette y cruasanes, todos ellos hechos con trigo orgánico y masa madre. Tartaletas, canelés, pizzas y sándwiches. Todo se elabora a partir de masas madres y materias primas nobles con productos clásicos de las panaderías francesa e italiana, pero adaptadas a los insumos locales.

Franklin Restaurante

@ franklin restaurante

En el local de San Isidro puedes disfrutar del brunch en la terraza, con una maravillosa vista al parque Roosevelt. Tienen una buena canasta de panes americanos, que se hornean diariamente. También unos sabrosos hot cakes con tocino, huevos en varias presentaciones, french toast de pan jalá o un contundente New York Deli Sandwich.