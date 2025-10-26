De Arlette Eulert y Matria hemos hablado en repetidas ocasiones en este espacio, incluso de Brutal, su marca de cocina peruana que nació en la pandemia como dark kitchen y que conquistó a la clientela con preparaciones de sabor casero, un concepto que se transformó. Brutal tuvo que cerrar sus puertas, pero Arlette siguió dándole vueltas hasta que apareció el local ideal. Y el nombre evolucionó junto al proyecto.

Ubicado en pleno corazón de Miraflores, Bruto es el hermano relajado de Matria, donde la sazón que tanto caracteriza a Eulert se mantiene, pero el estilo es descontracturado, y la tradición y la modernidad conviven en un formato más accesible y urbano.

“Hace tiempo que vengo dándole vueltas al concepto, la idea de hacer platos criollos, caseros, pero con mi toque personal. Tenía ganas de algo más relajado, y la idea está allí desde el 2017”, comenta la cocinera.

La carta de esta encantadora esquina miraflorina, que ya está dando que hablar, es breve pero sabrosa. Los clásicos criollos conviven con propuestas menos convencionales, y es interesante ver cómo esta cocinera no le teme a las preparaciones de antaño, y abraza sin miedos platos de toda la vida como la vinagreta de lengua, o el musciame de bonito, uno de los platos del día. “La idea es que la gente sienta que viene a comer a mi casa, pero más ligero. No quiero que uno salga de acá sintiendo que comió pesado y no quiera regresar”, cuenta Arlette.

Hay un plato del día que va cambiando, lunes: menestrón de carne, martes: asado de legua con puré (volveré por este plato), miércoles: espesado verde con chicharrón, jueves: seco de res con frejoles y viernes de arroz tapado con huevo frito y plátano. Aparte, hay una pizarra donde se ponen algunos platos más dependiendo de la temporada. Nosotros pedimos las ostras atigradas. Comenzamos la visita con unas olivas y la famosa ensalada de Doris, un plato que Arlette incorporó en la carta inspirado en una receta que prepara la mamá de Renzo Miñán y que ambos cocinaron juntos en un evento. Los sándwiches son pequeños pero contundentes. Hay de calamar, butifarra y chicharrón. Pueden probar la versión regular los domingos que hay desayunos desde temprano.

Seguimos con los calamares crocantes con salsa criolla. También suelen servirse pejerreyes pero por la veda hubo un cambio. La papa rellena es contundente, viene con zarza criolla y huancaína. Y las papas nativas brutas llegan a la mesa con salsa de la casa y son perfectas para acompañar de una cerveza bien helada. No dejen de probar la humita, cremosa y bien servida. En Bruto, lo ideal es pedir al medio y compartir, así pueden probar varios platos.

Pero no se llenen con las entradas porque los platos de fondo son generosos.

La patita con maní, uno de los platos favoritos de la chef, es muy buena. Volví específicamente a probarla y tengo que decir que es ya, uno de mis preferidos. Lo mismo sucede con el codillo con carapulcra, un plato también para compartir que refleja claramente el espíritu de este local.

La idea es ir cambiando la carta constantemente, pero por el momento podrán encontrar una contundente carapulcra, hecha de dos papas y servida con panceta. También hay mollejas de pollo guisadas y el adobo mestizo. Lo llama así la chef porque está inspirado en el adobo cusqueño, pero con su toque personal. De igual forma vienen un delicioso cau cau, un saltado a lo pobre y un notable seco a la limeña, con la carne suave y mucha sazón.

Durante el mes de octubre los postres incluyen un turrón de Doña Pepa, tocino del cielo, un delicioso combinado de arroz con leche y mazamorra morada calentita, y una tarta de queso de textura perfecta.

Bruto es un lugar para regresar todos los días y no aburrirse, para pasar por un sánguche rápido, comer el plato del día y volver al trabajo, o disfrutar largas mesas con los amigos. Todo depende de lo que uno quiera.

Dato