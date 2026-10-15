La especialista taiwanesa Giovanna Chen, directora técnica del equipo de Taiwán que obtuvo el título del Panettone World Championship 2025, visitará por primera vez el Perú para compartir conocimientos y técnicas de panadería especializada con profesionales del sector.

La visita forma parte de una iniciativa de Perú Bakery Team, organización que busca fortalecer el intercambio de conocimientos entre especialistas internacionales y profesionales peruanos dedicados a la panadería y pastelería.

Durante su estancia en Lima, Chen participará en actividades de reconocimiento y capacitación, entre ellas el Master Panettone, que se realizará del 20 al 22 de octubre de 2026.

Giovanna Chen será reconocida en Jesús María

Como parte de su agenda, el lunes 19 de octubre se desarrollará una ceremonia de bienvenida y reconocimiento organizada por Perú Bakery Team.

El encuentro tendrá lugar en la sala principal de Nova Escuela, ubicada en la avenida Salaverry 938, en el distrito de Jesús María, Lima.

Según la organización, la ceremonia reunirá a representantes institucionales, empresarios y profesionales de la panadería y pastelería.

Durante la actividad se presentará una reseña de la trayectoria de Giovanna Chen, se realizará la entrega de un reconocimiento oficial y se habilitará un espacio de intercambio entre los asistentes.

Jorge Morales Fhon, presidente fundador de Perú Bakery Team, destacó la importancia de la visita para la formación de especialistas peruanos.

“Su experiencia como directora técnica de un equipo campeón mundial representa disciplina, innovación y excelencia. Recibirla nos permite seguir conectando al talento peruano con los principales referentes internacionales”, señaló Morales en el comunicado de la organización.

Master Panettone: ¿qué técnicas enseñará la especialista taiwanesa?

El programa de capacitación se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, los días 20, 21 y 22 de octubre, con la participación de Giovanna Chen como expositora principal.

De acuerdo con Perú Bakery Team, la especialista compartirá los procedimientos técnicos utilizados por el equipo de Taiwán para elaborar el panettone con el que obtuvo el campeonato mundial de 2025.

Entre los contenidos anunciados se encuentran:

Formulación y selección de ingredientes para panettone.

Técnicas de preparación y manejo de masas.

Procesos de fermentación.

Desarrollo de estructura y textura.

Métodos de conservación.

Técnicas de acabado y presentación.

La capacitación permitirá a los participantes conocer criterios empleados en la elaboración de productos de panadería de competencia internacional.

Taiwán ganó el Panettone World Championship 2025

Giovanna Chen fue directora técnica del equipo de Taiwán que consiguió el título del Panettone World Championship 2025, certamen internacional especializado en la elaboración de este producto tradicional de la panadería.

Su trayectoria está vinculada a la dirección de procesos técnicos de alta exigencia y a la preparación de equipos para competencias internacionales.

Según Perú Bakery Team, su presencia en Lima busca acercar las metodologías de trabajo del equipo campeón a los profesionales peruanos y generar oportunidades de cooperación académica y empresarial.



