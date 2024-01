Publicar libros de gastronomía en nuestro país no es cosa fácil, en especial recetarios que demandan mucha producción e inversión. Supermercados Tottus ha apostado desde hace unos años por opciones asequibles al público acercando a sus cocineros favoritos con los clientes de la marca. Hoy la querida chef Ximena Llosa lanza su segundo libro al mercado llamado ¨Celebra con Ximena¨ de venta exclusiva en dicho supermercado.

Conductora de televisión, cocinera peruana de fama internacional, mamá de tres hijos y esposa, Ximena Llosa también es una mujer emprendedora que hoy en día maneja tres locales con sus productos, dos en San Isidro y uno en Miraflores; y una página web de pedidos. Para ella, conectar con sus seguidores y con el público local siempre ha sido fundamental, por ello comparte recetas desde hace muchos años, y a la gente le encantan. ¨Siempre he compartido mis recetas, no me guardo nada, las muestro tal cual para que todos puedan cocinar delicioso en casa y engreír a la familia¨. cuenta Ximena emocionada con este segundo libro.

En su primera publicación, ¨Cocina con Ximena¨ compartió sus más grandes éxitos culinarios, recetas tanto dulces como saladas, famosas como su inconfundible Pie de Limón, las torrejas de atún o las deliciosas albóndigas de la Tía Tere, recetas infaltables en su casa y que gracias a esa publicación llegaron a miles de hogares en nuestro país. Se imprimieron alrededor de 15000 copias de ese primer libro.

En el caso de esta segunda publicación ¨Celebra con Ximena¨, la chef nos cuenta que le encanta celebrar cualquier tipo de evento, “navidades, picnics, los cumpleaños de mis hijos. ¡Hasta dulces para regalar en la clínica donde di a luz!. Siempre he sido muy detallista y lo demuestro cocinando”. Esta vez nos trae un entretenido y sabroso libro dividido en 10 capítulos, dedicado a las celebraciones del día a día: al Perú, con recetas como choclitos con queso, suspiro de limeña o crocante de uva borgoña, perfecta para esta temporada de verano. Las parrillas, donde la chef nos brinda recetas como alitas teriyaki, lomo al trapo o brochetas de pescado orientales.

Las fiestas, las celebra con un suculento queso brie relleno de mermelada de frambuesa al romero, una corona de profiteroles o un suave semifredo de chocomenta. También hay recetas para hora del té, postres especiales, entre otros. Incluso una sección con sus cinco recetas favoritas para sorprender, donde encontramos rollitos de crepes rellenos de mousse de manjar blanco, un suave y delicado monkey bread, papas acordeón con hierbitas y su infalible ensalada césar hecha a su estilo.

Luego de la pandemia que puso a cocinar a miles de personas, Ximena hizo otro sueño realidad y abrió su propio emprendimiento ¨La Cocina de Ximena¨, una página web donde pueden encontrar sus maravillosos postres, pasteles, dulcesitos, empanadas, y quiches, entre otros manjares; y tres locales donde pueden ir a disfrutar de un delicioso capuccino, o cualquiera de sus platos estrella. ¨Como siempre digo en la tele, y en mis redes sociales, a mi me encanta compartir mis recetas, y así como pueden pasar por ¨La Cocina de Ximena¨ y probar lo que preparo, también pueden tener los libros y hacer las recetas en casa para engreír a los suyos¨.