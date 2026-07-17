El pollo a la brasa continúa siendo uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y una de las categorías con mayor competencia en el país. En ese escenario, Chicken Queen, restaurante ubicado en Pueblo Libre, apuesta por diferenciarse con una propuesta inspirada en el sabor tradicional que caracterizó a las pollerías de décadas pasadas.

El proyecto abrió sus puertas en mayo de 2024 como resultado de la alianza entre empresarios con experiencia en gestión y negocios y el chef Mallko Victoria, quien lideró el desarrollo culinario de la propuesta.

Una receta inspirada en el pollo a la brasa de antaño

Según el restaurante, la elaboración de su receta fue el resultado de varios meses de pruebas, ajustes y degustaciones para alcanzar un equilibrio entre sabor, jugosidad y aroma.

La propuesta toma como referencia las preparaciones tradicionales del pollo a la brasa peruano, incorporando técnicas contemporáneas y una selección específica de ingredientes para construir una identidad propia.

“Decimos que es ‘de antaño’ porque rescatamos la esencia del pollo a la brasa tradicional, el de antes, el que se preparaba con paciencia y técnicas más artesanales. No buscamos atajos ni sabores artificiales, sino ese gusto auténtico que muchos recuerdan: intenso, natural y con identidad peruana”, explicó el chef Mallko Victoria, quien cuenta con dos décadas de experiencia.

Más que pollo a la brasa

Además del pollo entero y sus diferentes presentaciones, Chicken Queen incorporó una carta con alternativas inspiradas en este plato.

Entre ellas figuran los tequeños de pollo a la brasa, el sándwich brasero, los wraps, el pollo a la brasa a lo pobre y el mostrito, una de las opciones más solicitadas por los clientes.

El restaurante también destaca sus papas fritas de corte grueso y una línea de salsas elaboradas especialmente para acompañar el pollo, entre ellas un ají pollero desarrollado para ofrecer un equilibrio entre picor y cremosidad.

Ubicación y atención

Chicken Queen se encuentra en la avenida Manuel Vivanco 201, en el distrito de Pueblo Libre, a pocos metros de la avenida Brasil.

Los clientes pueden realizar consultas y pedidos mediante el WhatsApp 908 869 988. El restaurante también comparte información y novedades a través de sus cuentas oficiales de Instagram (@polleria.chicken.queen) y TikTok (@chickenqueenoficial).