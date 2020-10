Es un alimento que no falta en la mayoría de los hogares gracias a su sabor y versatilidad. Las papas son el ingrediente estrella en deliciosas recetas, pero muchas veces se compran en gran cantidad y cuando se quieren usar ya están podridas. Para que duren por más tiempo y hay diversos trucos de cocina que puedes emplear.

Lo primero que se debe hacer para que el tubérculo dure por lo menos 2 semanas es elegir bien antes de comprar. No debe tener golpes, la cáscara rota o reseca. Además, para reconocer una papa en mal estado basta con tocarlas. Si están blandas, tienen crecimientos a través de la piel o se decoloran, han empezado a malograrse.

Trucos de conservación

Guárdalas en un lugar fresco que no esté expuesto a la luz o humedad, lejos de la luz solar (hará que se vuelva amarga y de tono verdoso) y los electrodomésticos.

Nunca se deben refrigerar porque causará cambios en su textura y sabor. El almidón se convertirá en azúcar, lo que le dará dulzor y ayudará a que se oscurezcan muy rápido al freírlas.

No las dejes en la bolsa de plástico, lo mejor es una de rejilla para favorecer la transpiración y hay quienes recomiendan meterlas en una bolsa de papel marrón.

Solo lava las papas antes de usarlas, pues la humedad las daña y produce moho.

No guardes las papas cerca a las frutas. Algunas liberan la sustancia llamada etileno, responsable de acelerar los procesos de maduración.

No dejes papas cortadas para usarlas luego. Lo mejor es sumergirlas en un bowl con poca agua fría. Desde ‘La Opinión’ detallan que así alargarás su vida por un par de días.

que así alargarás su vida por un par de días. Si compraste muchos kilos de patatas, lo ideal es conseguir una caja grande de cartón y cubrir el interior con papel periódico. Los expertos de ‘Directo al paladar’ aconsejan colocarlas dentro y echarles pimienta negra para protegerlas de los insectos. Cubrirlas con más periódico y llevarlas a un lugar seco y fresco.

¿Cómo ahorrar dinero al cocinar?

Evita las verduras ya cortadas

Ser un poco perezoso en la cocina suele salir caro, así que a la hora de ahorrar lo primero es tener un cuchillo y demostrarte a ti mismo que eres capaz de cortar esa cebolla o zanahoria. No te harás millonario, pero si practicas mucho eso del corte puede que te ahorres algunos centavos para un gustito.

Nada de desechar verduras y frutas: cremas y batidos

Aquí no se desperdicia nada, como diría la abuela, y más si queremos ahorrar. Las frutas y verduras que estén un poco marchitas pueden tener una segunda vida en forma de sustanciosas cremas y refrescantes batidos. ¿Un plátano mustio? A la batidora con un yogur y tenemos un delicioso batido.

Haz caldos

No sólo como ingrediente para otras preparaciones, sino para improvisar una sopa salvadora. Comprarlo hecho no siempre es buena idea. Pon un día la olla y preparar unos litros de caldo para, de paso, aprovechar algunas de esas verduras que ya no están para aguantar más tiempo.

VIDEO RECOMENDADO

Truco para lograr papas fritas perfectas

Papas fritas crujientes, ¿cuál es el truco para que queden perfectas?

TE PUEDE INTERESAR