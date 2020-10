Este postre caliente que se puede acompañar con una bola de helado de vainilla es el preferido de muchos. En algunos lugares se le conoce como Coulant de chocolate y en otros es volcán de chocolate, pues es una especie de magdalena que al abrirla suelta el chocolate derretido de su interior, como si se tratara de una erupción con lava.

Si hay algo en lo que coinciden todos los entendidos en repostería, es que se necesita paciencia para elaborarlo y practicar con el horno hasta encontrar el punto perfecto para que el interior quede líquido y la masa esté en su punto ideal.

Aunque es sencillo de preparar, hay muchos errores de cocina que se cometen y que pueden estropear la receta final. Aquí te dejamos algunos trucos que también te ayudarán a conseguir un postre para chuparse los dedos.

1. No usar bien los ingredientes

Lo básico es contar con un chocolate negro, por lo menos del 55% y no lo que no se debe hacer es cambiar la mantequilla por otra grasa. Lo que también se debe evitar es no mezclar conjuntamente la mantequilla con el chocolate para que se fundan bien o no tamizar la harina.

2. Usar utensilios incorrectos

Desde ‘La Vanguardia’ destacan que usar el batidor para mezclar el chocolate fundido con el huevo puede ser un grave error. Lo mejor es una espátula o lengua de pastelero. Esta también se debe emplear cuando se añade la harina.

Otro detalle a tomar en cuenta es que en el momento de agregar la parte del merengue tiene que hacerse de manera envolvente y suave.

3. No elegir bien los moldes

Para el Coulant de chocolate se necesitan moldes con altura, estrechez y que sean individuales, así no quedará un postre achatado.

4. No enmantequillar o usar papel manteca

Estos bollos son muy delicados y se pueden romper con facilidad antes de emplatarlos. Es aquí donde resulta vital untar con un poquito de mantequilla el molde para que sea más sencillo desmoldar.

“Antes de hornear es preferible que el molde del aro vaya al congelador por lo menos una media hora. No hay que olvidar colocar papel manteca (un rectángulo que pueda darle una vuelta al molde y que sobresalga un poco más) y ponerle mantequilla para que se pueda desmoldar fácilmente”, explicó a Mag Víctor Tarazona, chef pastelero y dueño de Sugarlab.

5. Pasarse con el tiempo de horneado

Se recomienda probar mucho hasta encontrar el punto perfecto. Los expertos aconsejan, si es la primera vez que lo haces, hornear un solo coulant, para ver si el tiempo en el horno es el correcto. Si a la hora de desmoldarlo se desmorona, tendremos que dejarlo un poco más de tiempo o si al abrir el volcán no sale el chocolate líquido, hay que poner el resto de los coulants menos tiempo en el horno.

Precalentar el horno a la temperatura exacta, de preferencia usar un termómetro para hornos para saber la temperatura correcta del horno. Debe rondar los 170° o 180º y el tiempo dependerá de los moldes que uses y debe recibir calor tanto por arriba como por abajo.

Una vez que se desmolda, para asegurarse que el chocolate sigue derretido y líquido por dentro, es preferible meterlo al horno de 3 a 5 minutos antes de partirlo.

Cómo preparar Coulant de chocolate

Ahora que ya sabes los errores que debes evitar, aquí te dejamos la receta a cargo de Víctor Tarazona, quien brinda taller en línea con esta y otras preparaciones desde su página web . Aquí te dejamos un video con el paso a paso.

Ingredientes:

110 g de chocolate

50 g de mantequilla

59 g de harina sin preparar

5 g de harina de almendras

2 yemas de huevo

02 claras de huevo

90 g de azúcar en polvo

Ganache (100 gramos de crema de leche y 300 gramos de chocolate bitter: se debe picar el chocolate y llevar la crema de leche al fuego hasta que rompa hervor y volcarlo sobre el chocolate picado)

Preparación:

Separar las claras de las yemas. En un bowl colocar las claras para batirlas junto al azúcar impalpable a punto nieve. En otro recipiente poner la mantequilla junto con el chocolate y meterlo en el microondas para que se derrita, después proceder a mezclar la harina preparada con la harina de almendras. En otro bowl grande colocar el chocolate con la mantequilla derretida y añadir las yemas. Una vez que esté mezclado, incorporar las harinas a la mezcla y con un batidor de mano irlo integrando. En la base de unos moldes de aro colocar papel aluminio y en los bordes papel manteca un poco más alto que el aro, colocar un poco de mantequilla para evitar que se pegue al papel. Para el ganache utilizar 100 gramos de crema de leche y 300 gramos de chocolate bitter Negusa. Picar el chocolate en trozos pequeños y derretirlo, llevar la crema de leche a que rompa hervor en una olla, y volcarlo en el chocolate, luego proceder a refrigerarlo para que quede compacto. Precalentar el horno a 170° durante 25 minutos, con la ayuda de un termómetro de horno, también conocido como termómetro parrillero, ver que la temperatura sea la adecuada. Verter el merengue a la mezcla de chocolate derretido con la harina y huevos de manera envolvente hasta que esté de un color chocolate. Con la ayuda de una manga añadir la masa en el aro sin llenarla por completo. Colocar el ganache en el centro presionando ligeramente y rellenar con la manga encima, sin sobrepasar el papel manteca. Llevar la masa al horno y dejarla durante 25 a 30 minutos.

