Cusqueña celebró el pasado sábado la segunda edición de “Maestros Cusqueña – El Festival”, un encuentro que rindió homenaje a la maestría culinaria del Perú y reafirmó el compromiso de la marca con el impulso a negocios locales. Gastronomía, música y tradición se fusionaron en un solo espacio para destacar el talento de cocineros y emprendedores que mantienen vivo el legado culinario nacional.

El evento, que cerró el ciclo “Maestros Cusqueña – Rumbo al Festival”, congregó a los 10 mejores restaurantes seleccionados entre más de 350 establecimientos criollos y cevicheros de Lima, Cusco, Arequipa, Chiclayo y Piura. En total, más de 30 propuestas gastronómicas ofrecieron platos emblemáticos como ají relleno con quinua, causa limeña con langostinos y tacu tacu con lomo al jugo, maridados con las variedades de cerveza premium Cusqueña.

La experiencia incluyó actividades como el Tren Inmersivo, un recorrido sensorial por los paisajes y sabores del país; la Cata Maridaje guiada por expertos; spots fotográficos y dinámicas para fomentar el consumo moderado y responsable. Además, el festival brindó visibilidad a emprendimientos con impacto social como Uma Perú, que apoya a mujeres artesanas en situación de violencia, y Praderas de Vida, que transformó un antiguo basural en San Juan de Miraflores en un huerto de plantas medicinales.

La música también fue protagonista, con presentaciones de Foné, El Joven Paiva, Autobus, We The Lion, Zen y Donny Caballero, creando un ambiente festivo y familiar que reafirmó la identidad cultural peruana.

“Este festival es una declaración de principios: detrás de cada plato y cada cerveza hay historia, pasión y una identidad que merece ser compartida”, afirmó Andrea Ruiz, Brand Manager de Cusqueña en Backus, destacando que en solo dos ediciones el evento ha impulsado a más de 50 restaurantes y emprendedores, consolidándose como una plataforma clave para el ecosistema gastronómico local.