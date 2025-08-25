El prestigioso chef e influencer Davide Malizia, seis veces campeón mundial de chocolatería y pastelería, visitará por primera vez el Perú para encabezar el evento gastronómico más exclusivo del año en el rubro de la heladería y chocolatería. La cita será este martes 26 de agosto en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro.

Un espectáculo sin precedentes

Con casi medio millón de seguidores en redes sociales, Malizia será la figura central del Showchocolate y el Gelato Pastry Show, dos experiencias diseñadas para chefs, empresarios y especialistas de la industria gastronómica.

El Showchocolate trascenderá el formato tradicional para convertirse en una experiencia sensorial única, donde el chef italiano creará en tiempo real una obra maestra de chocolatería mientras relata su trayectoria profesional, acompañado de música original del artista sonoro Jorge Morales, CEO de Aline Professional. Esta fusión de técnica, arte y narrativa personal busca posicionar al cacao peruano como referente mundial.

El evento también será escenario de la Gran Final del Campeonato “Mejor Joven Chocolatero del Perú”, iniciativa que busca descubrir y potenciar el talento emergente en una industria con gran proyección internacional.

El negocio del gelato peruano

En paralelo, el Gelato Pastry Show pondrá el foco en el concepto “Gelato Business”, explorando las oportunidades de crecimiento y exportación del sector.

“El gelato peruano tiene un potencial exportador enorme. Contamos con frutas únicas en el mundo y una tradición culinaria que puede revolucionar este mercado a nivel internacional”, señaló Jorge Morales, líder del evento y CEO de Aline Professional, empresa organizadora que representa a marcas italianas de prestigio como MEC3, Cattabriga e IceTeam 1927.

Entradas limitadas

Debido a la exclusividad de la participación de Davide Malizia, los cupos son estrictamente limitados. Los organizadores confirmaron que las entradas están en su fase final de comercialización.

📞 Informes: 920 659 625📧 asesoria@alineprofessional.com