El Día del Pollo a la Brasa representa una de las fechas de mayor movimiento para las pollerías en el Perú. En ese contexto, la cadena Píkalo anunció la renovación de su carta y proyectó un incremento del 20% en sus ventas durante la campaña de este año.

La empresa, que inició operaciones en 1997 en el distrito de Los Olivos, señaló que la expectativa responde al mayor consumo de este plato emblemático y a las promociones preparadas para la temporada.

Nuevos platos en la carta 2026

Como parte de la actualización de su oferta gastronómica, Píkalo incorporó nuevas alternativas elaboradas a partir de su pollo a la leña.

Entre las novedades figuran el chaufa estilo capón con pollo a la leña en trozos, los tacos de pollo a la leña y el sándwich de pollo a la leña, preparado con queso cheddar, col encurtida y papa al hilo.

La carta también mantiene opciones tradicionales como el pollo a la leña con fetuccini a la huancaína, el pollo a la leña con fetuccini al pesto criollo y el mostrito, que combina pollo, papas fritas, ensalada y arroz chaufa.

Expectativa por la campaña del Día del Pollo a la Brasa

De acuerdo con Sebastián Zamora, jefe de Marketing de Píkalo, la empresa espera que la campaña supere los resultados obtenidos durante la misma temporada del año anterior.

“Definitivamente esperamos superar las ventas de quincena de julio del año pasado, aproximadamente en un 20%. Será un día con bastante demanda, lo que sin lugar a dudas lo colocará entre las fechas festivas más importantes del año, junto con el Día de la Madre”, indicó.

Para esta campaña, la cadena lanzó promociones como el combo “Píkalo Clásico”, que incluye un pollo a la leña, papas fritas, ensalada y una bebida de un litro para pedidos por delivery o recojo en tienda.

Presencia en Lima y Huaral

Además de su oferta de pollo a la leña, Píkalo cuenta con una carta que incluye anticuchos, brochetas de pollo, chinchulines, mollejitas, costillas BBQ, cerdo a la parrilla y diversos cortes de carne.

Actualmente, la cadena opera 10 locales, de los cuales nueve se encuentran en Lima y uno en el centro comercial Megaplaza de Huaral.