Piura se prepara para rendir homenaje a su identidad, a la producción de insumos regionales y al talento local en el marco de la celebración del Día del Pisco Sour, cóctel bandera del Perú, declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Con la coronación de la reina y la preparación en vivo del cóctel bandera, se presentó una agenda conmemorativa que busca poner en valor los productos de la región y dinamizar la economía local.

PUEDES VER: Con sabor y tradición la región Piura celebrará el Día del Pisco Sour

ACTIVIDADES

Como parte de la agenda conmemorativa, se realizó la coronación de la reina del Pisco Sour, Camila Janet Carrera Huamán, acto simbólico que realza el carácter cultural y festivo de esta celebración.

Asimismo se llevó a cabo una preparación en vivo del pisco sour, a cargo de un bartender, que evidenció la técnica, creatividad y el uso de insumos regionales en la coctelería.

Ellos fueron invitados a participar del evento regional y se pueden inscribir hasta el jueves 5 de febrero.

La IX edición del concurso regional “Mejor Pisco Sour 2026”, se realizará desde las 10:30 a.m. y contará con la participación de bartenders profesionales, estudiantes de gastronomía, así como aficionados a la coctelería, actividades que se desarrollarán el viernes 6, en el Club Centro Piurano y el sábado 7, febrero en la plaza Luis Montero.

MIRA ESTO: Buscan reconocer el día del emblemático plato del copús piurano

PRODUCTOR

La Dirección Regional de la Producción (DIREPRO) es el organizador, cuyo director, Néstor Rodríguez, destacó que el Día del Pisco Sour trasciende la conmemoración de una bebida emblemática, al convertirse en una oportunidad para visibilizar y fortalecer las cadenas productivas estratégicas que impulsan el desarrollo regional.

Asimismo resaltó a Piura como principal productor de limón, insumo esencial del pisco sour, así como la importancia de promover el consumo de productos hidrobiológicos, integrando la riqueza del mar piurano con la gastronomía y la coctelería.

Mientras tanto Lucy Noblecilla, gerenta de Desarrollo Económico Local, destacó la importancia de la articulación entre el gobierno local y el Gobierno Regional para impulsar actividades que fortalezcan la identidad cultural y contribuyan al desarrollo económico de la región.