El Perú rinde hoy culto a su bebida bandera, el Pisco Sour, y en Piura también lo celebran, pues un buen trago debe tener el sabor a nuestro limón piurano.

Si de creación, preparación y degustación se trata y donde el pisco es el protagonista, está el restaurante El Caracol Azul, quien tiene en su bartender Manuel Calle García, un creador nato de cuantas bebidas pueda innovar.

Aquí se puede descubrir las magias de tres nuevos pisco sour todos con ingredientes de nuestra región. “El pisco sour en el Perú es un cóctel, un trago que engalana un brindis, un almuerzo o la mesa y en el mundo ya es reconocido con honores” , dijo Deyvis Solano Quintana, Chef Ejecutivo.

EXPERTO

Lleva más de 30 años detrás de la barra. Para el bartender Manuel Calle García, Caracol Azul fue su escuela, su camino y su casa, cada cóctel que sirve tiene historia, técnica y pasión, y cada día sigue innovando, ya que aquí también se forma talento.

Él nos explica las nuevas bebidas de su creación. “ Acá los piscos que preparamos son muy especiales, es una innovación a nuestro trago bandera y con identidad propia de nuestra Piura. No los he patentado porque la identidad del pisco sour pertenece a todos los peruanos, pero hacerlo con insumos tradicionales de Piura nos enorgullece y con la marca de Caracol Azul, promovemos la excelencia culinaria, y nos convertimos en una coctelería bioregional”, dijo.

La trayectoria de don Manuel Calle García está respaldada en la experiencia de hacer buenos tragos para los amantes de las bebidas tradicionales.

INNOVACIONES

Uno de los tragos que presenta está identificado como “Piuranito Sour”. “ Está creada a base de una receta con jarabe de goma, de un yupisín de algarroba que es insumo tan piurano de nuestros queridos algarrobos. Además, es nutritivo y rescata las costumbres de la cultura tallán . Podemos afirmar que la fuerza y frescura de nuestra identidad, está en una sola copa”, contó.

Con un toque serrano y aromático, que solo los cafetales y la altitud de Canchaque puede dar, se pone de manifiesto en el trago “Canchaque Sour”.

“Este trago es muy diferente, tiene aromas de café, aromas de serranía. Es una experiencia en el paladar que te lleva entre disfrutar de un buen pisco sour y examinar sus sabores intensos que te transportan a la sierra piurana ”, explicó el barman.

Y por último, está el “Churre Sour” que es divertido, audaz, como el espíritu joven de nuestra gente. “ Esta bebida es un sour más tropical y travieso, tiene como base el tamarindo piurano, cítrico y explosivo como el carácter del pisco, que lo hace muy atractivo al saborearlo, pues lleva un puré de Tamarindo ”.

CELEBRA

La Dirección Regional de la Producción de Piura también festejó a este trago bandera nacional en el club Centro piurano presidida por la soberana Camila Janet Carrera Huamán.

Asimismo, se llevó a cabo el IX concurso del mejor Pisco Sour 2026, que estuvo a cargo de varios profesionales, estudiantes de gastronomía, así como aficionados, quienes dieron muestra de la técnica, creatividad y el uso de insumos regionales.

El director de DIREPRO, Néstor Rodríguez, destacó que este día trasciende la conmemoración de una bebida emblemática, al convertirse en una oportunidad para fortalecer las cadenas productivas estratégicas que impulsan el desarrollo regional.