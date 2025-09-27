Piura será sede de uno de los festivales gastronómicos más esperados del país. Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo el festival FILO en el Fundo Stewart, con una propuesta que combina la riqueza de la cocina peruana tradicional con creaciones innovadoras.

El evento ofrecerá una amplia variedad de platos que incluyen el seco de chabelo, ceviches, anticuchos y la clásica sopa de novios, junto a opciones contemporáneas como chancho acevichado, leche de tigre ahumada y cocina nikkei. Además, se sumarán alternativas urbanas como hamburguesas y sánguches con insumos locales.

En esta primera edición en Piura participarán restaurantes de renombre como Filomeno, Piqa, Tao, La Cholita Cataquense, Mixtura, Samaka, Puerto Madero, El Tambo, Festa y Armonía 10 estará en el escenario principal junto a DJ Peligro, De la Kaye, La Vieja y Playback, quienes pondrán el marco musical a la jornada.

El festival busca consolidar a Piura como destino gastronómico y cultural, resaltando su herencia culinaria y su identidad regional. Las entradas están disponibles en Joinnus a S/30, con la promoción 2x1 para pagos con BCP, y el ingreso es válido con cualquier medio de pago.