El restaurante Fundo Restaurante, ubicado en la ciudad de Ica, presentó su nueva carta de cócteles de autor, una propuesta que busca complementar su reconocida gastronomía criolla y regional con bebidas refrescantes y creativas.

Esta iniciativa apunta a fortalecer la experiencia gastronómica del visitante, ofreciendo opciones diseñadas para acompañar los sabores tradicionales de la cocina local.

Una experiencia gastronómica en ambiente campestre

La nueva propuesta se disfruta dentro del característico ambiente campestre del restaurante, un espacio amplio y relajado que invita a compartir bajo el clima cálido de Ica.

El entorno está pensado para reuniones entre amigos, en pareja o en familia, donde los cócteles funcionan como complemento ideal para platos tradicionales y recetas regionales.

Según la propuesta del establecimiento, la experiencia busca equilibrar tradición, creatividad y sabor, ofreciendo alternativas que se integren de manera armónica con la gastronomía del lugar.

Cócteles organizados por bases y perfiles de sabor

La carta ha sido diseñada en función de las bases alcohólicas utilizadas, lo que permite a los comensales elegir según sus preferencias y perfiles de sabor.

Entre los cócteles a base de pisco, destacan propuestas como:

Sol Salvaje

Violeta Sour

Estas opciones presentan perfiles frescos, frutales y ligeramente cítricos, ideales para acompañar platos criollos.

En la línea elaborada con ron blanco, se incluyen:

Corazón del Fundo

Beso de Sirena

Estas alternativas ofrecen combinaciones tropicales, suaves y equilibradas.

Por su parte, los cócteles con vodka, como Black Passion, destacan por su carácter intenso y moderno.

Asimismo, bebidas con licores y hierbas, como Arena Nocturna, aportan frescura con notas herbales, mientras que propuestas como El Caballero del Fundo se inspiran en clásicos de sobremesa con perfiles más profundos.

Propuesta diseñada para maridar con la cocina criolla

Cada cóctel ha sido creado pensando en su combinación con los platos de la casa, que incluyen especialidades criollas y recetas regionales.

Esta integración entre bebidas y gastronomía busca generar una experiencia completa para quienes visitan el restaurante, especialmente turistas y residentes que buscan nuevas alternativas culinarias en la región.

Ubicación, horarios y reservas

Fundo Restaurante se encuentra ubicado en:

📍 Urbanización San Joaquín: Pasaje Los Ángeles S/N (Calle Prolongación Arenales), Ica

📍 Ingreso alternativo: Residencial La Angostura — Calle Los Girasoles con Poncianas

El establecimiento atiende en el siguiente horario:

🕒 Martes a domingo — de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Para reservas, los clientes pueden comunicarse al:

📞 977 860 672