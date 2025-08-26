El Sheraton Lima Historic Center fue escenario de Fusión Cono Sur, una experiencia culinaria que unió lo mejor de la tradición peruana y argentina en una noche marcada por el sabor, la identidad cultural y la conexión regional.

La cena estuvo a cargo de Rodrigo Naranjo, chef ejecutivo en Lima, y Marcos Gómez, quien viajó desde Buenos Aires para presentar junto a él un menú de fusión que combinó técnicas y productos de ambos países. Entre las estaciones destacaron cortes de carne y empanadas argentinas acompañadas de chimichurri de ajíes peruanos, preparaciones en vivo con causa limeña, así como platos de fondo como locro argentino, costillas de cordero, pachamanca y mancha pecho. Los postres cerraron la velada con un guiño a ambas tradiciones.

La iniciativa buscó fortalecer la conexión entre Lima y Buenos Aires, dos ciudades vibrantes unidas por hasta siete vuelos semanales directos operados por JetSMART, y que hoy comparten también una visión común de hospitalidad, cultura y conexión. Para los organizadores, Fusión Cono Sur representó un puente gastronómico que trasciende la mesa y resalta cómo la cocina puede convertirse en un espacio de encuentro y diálogo entre países vecinos.